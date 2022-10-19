Hanwha Techwin представила IP-систему управления звуком Wisenet AMS

Hanwha Techwin представила IP-систему управления звуком Wisenet AMS (Audio Management System). Она является средством обеспечения безопасности, которое воздействует на нарушителя, проигрывая записанные либо живые звуковые сообщения и предупреждения.

Система может работать самостоятельно либо быть интегрированной с системой видеонаблюдения. При этом она настраивается на получение сообщений об определённых видах тревожных событий и на соответствующую реакцию на каждое из них. Кроме того, система Wisenet AMS воспроизводит фоновую музыку и запланированные сообщения, в том числе адресованные лишь некоторым людям. Такие сообщения могут звучать в отдельных областях действия системы.

Например, по периметру охраняемого объекта система Wisenet AMS будет генерировать звуковые предупреждения после того, как камера видеонаблюдения средствами видеоаналитики обнаружит движение возле забора. Для этого рядом с камерой будет располагаться громкоговоритель, входящий в состав системы Wisenet AMS.

В другом сценарии IP-система Wisenet AMS поможет защитить клиента банка, который пользуется банкоматом. Предупреждение получит в этом случае тот, кто попробует приблизиться сзади к человеку, стоящему перед банкоматом. Тревожную ситуацию с помощью видеоаналитики также выявит телекамера.

В магазине система Wisenet AMS не только предупредит злоумышленника, но и сможет обратиться к добросовестному покупателю. Например, при появлении клиента в торговом зале система поприветствует его и подскажет что-либо, а также вызовет продавца. Таким образом, в ритейле система Wisenet AMS, помимо обеспечения безопасности, способствует повышению эффективности бизнеса.

Система также озвучивает сообщения по заданному расписанию. Эта функция найдёт применение в офисах, образовательных учреждениях, на предприятиях. В торговых центрах ей можно поручить распространение рекламных текстов.

Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать Поддержка ИТ-отрасли

В состав системы Wisenet AMS могут входить IP-аудиосервер, микрофонная консоль SPA-M1000, IP-аудиомодули, а также IP-громкоговорители — потолочные SPA-C100B/W, подвесной SPA-P100B/W, настенный SPA-W100B/W и рупор SPA-H100B/W. Каждый громкоговоритель содержит встроенный контроллер, проигрыватель и усилитель.

Громкоговоритель можно использовать в режиме контроллера. При этом к нему подключается до 255 других громкоговорителей. От 256 до 512 громкоговорителей объединяются с помощью сетевого аудиосервера SPA-S1000, работающего в режиме контроллера. Аудиомодуль SPA-D1000 обеспечит интеграцию системы Wisenet AMS с аналоговой звуковой системой.

В системе обеспечено преобразование текстовых сообщений в голосовые и управление этим процессом через графический интерфейс, с возможностью выбрать язык трансляции, мужской либо женский голос, задать расписание, проверить качество звука и состояние устройств. Поддержка протокола SIP позволяет использовать с системой IP-телефоны. В громкоговорителях информация объёмом до 1 ГБ хранится во внутренней памяти, до 32 ГБ — на карте памяти. Питание подаётся на устройства по технологии PoE или PoE+.