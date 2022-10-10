«Контур.реестро» и агентство недвижимости «Этажи» настроили автоматическую проверку сделок

«Контур.реестро» и агентство недвижимости «Этажи» настроили автоматическую проверку сделок, сообщили CNews представители «Контур.реестро».

Интеграция позволила автоматизировать поиск сведений об объектах недвижимости и участниках сделки, а также упростить проверку безопасности будущей сделки. Доступ к системе получили риэлторы, юристы, специалисты ипотечного и финансового департамента федеральной компании «Этажи».

Компания внедрила модуль «эксперт-проверка» в собственную CRM-систему с помощью API. Решение помогает сотрудникам быстро и качественно находить сведения об участниках сделки и объектах недвижимости. При отправке запроса модуль собирает необходимую информацию в нескольких официальных источниках, в том числе, в ФГИС ЕГРН, базе данных Росфинмониторинга, базе исполнительных производств ФССП, ГАС «Правосудие».

Такие сведения помогают специалистам оценить потенциал и безопасность сделки с недвижимостью. Например, оперативно узнавать об арестах и обременениях на объект, банкротстве или крупных долгах собственника, а также, проверять покупателя по спискам лиц, подозреваемых в экстремизме или терроризме.

Решение позволило сократить ручной труд сотрудников и работу в нескольких разных базах данных и ускорило их работу в среднем на 15%.

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«Для комплексной и глубокой проверки сделки нужно изучить несколько источников информации, ведь единой базы не существует. Приходится тратить время на монотонное изучение каждой базы данных: зайти на портал, указать данные для проверки, дождаться ответа. Эксперт-проверка берет этот процесс на себя. Решение автоматически собирает необходимые сведения в отчет. Специалистам остается только изучить полученную информацию и дать оценку рисков», — отметил Константин Ташлыков, руководитель сервиса «Контур.реестро».

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