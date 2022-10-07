«Лаборатория Касперского» запатентовала новую технологию анализа связей между устройствами для противостояния кибератакам

Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало патент «Система и метод анализа связей между кластерами электронных устройств для противостояния кибератакам». Новая технология «Лаборатории Касперского» помогает объединять цифровые устройства в единую сеть с одной учетной записью и искать сходства между конфигурациями гаджетов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

По данным Deloitte, за последние три года число электронных устройств с сетевым интерфейсом в одном доме или у одного пользователя удвоилось. Выросло и количество атак на IoT-устройства в России ― на 40% за первое полугодие 2022 г. В связи с этим растет необходимость в технологиях, которые обеспечивают безопасность подключенных к интернету устройств и их владельцев.

Метод, запатентованный «Лабораторией Касперского», позволяет видеть каждый гаджет в сети и соотносить его с похожими сетями, чтобы в дальнейшем распознавать существующие или возможные пробелы в защите. Технология способна обнаружить и предупредить пользователя, если какое-либо из устройств в сети небезопасно и через него уже проводились атаки, либо если была скомпрометирована сеть, сконфигурированная схожим образом.

Традиционные технологии связывания устройств полагаются на данные, которые могут быть удалены (например, на куки), либо на эвристику, недостаточно точный метод. Новая же технология «Лаборатории Касперского» предлагает надежное и длительное связывание устройств через профиль владельца, оперативно реагируя на изменение в нем. Она обеспечивает атрибуцию неизвестного устройства к кластеру устройств. Этот метод подразумевает определение взаимосвязей между гаджетом и окружающей средой. В дальнейшем обнаруженные образцы используют для атрибуции других устройств к тому же кластеру. Отношения между устройствами определяются с использованием просчитанного коэффициента сходства. Цель этой технологии ― помочь защитным решениям анализировать подключенные устройства, чтобы видеть, несут какие-либо риски отдельные устройства или их определенные конфигурации, а также предложить и предоставить необходимую защиту.

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«Технологии связывания устройств в основном используются в маркетинге для изучения поведения пользователей. Но мы, как компания, занимающаяся кибербезопасностью, видим, что у них есть большой потенциал для решения задач в области защиты подключенных устройств, ― сказал Дмитрий Иванов, изобретатель технологии и специалист по интеллектуальной собственности «Лаборатории Касперского». ― Хотя запатентованная технология еще не внедрена в наши решения, мы изучаем возможные сферы ее применения. Хотим убедиться, что она позволит вывести безопасность интернета вещей на новый уровень».

Всего за свою историю «Лаборатория Касперского» получила в США 412 патентов, а по всему миру, включая Россию, ЕС, Китай и Японию, — более 1338 патентов.