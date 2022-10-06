«Яндекс 360» запустил специальный тариф для университетов и школ

«Яндекс 360» запустил тариф для образовательных учреждений — «Оптимальный». Он позволяет преподавателям и учащимся использовать возможности виртуальных сервисов для работы и учебы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В «Яндекс 360» входят «Почта», «Диск», «Документы», «Телемост», «Рассылки», «Заметки», «Календарь» и «Мессенджер. С их помощью можно вести переписку с корпоративной почты, создавать архивы, работать с документами и проводить видеовстречи. «Яндекс 360» уже используют ключевые вузы страны в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. Последовать их примеру могут любые организации из сферы образования: учебные центры, школы, техникумы и др.

«Яндекс 360» позволяет образовательным учреждениям завести сколько угодно почтовых ящиков в домене организации. Сотрудники увидят в списке контактов адреса всех коллег, смогут обмениваться с ними материалами и получать распоряжения по почте. Сервис «Рассылки» пригодится, если нужно будет отправить письмо группе коллег, скажем, только членам ученого совета, или поддерживать связь с выпускниками. А «Мессенджер» подходит для оперативной связи — в нем удобно обсуждать дела, не смешивая рабочее и личное пространство. Каждый сотрудник и учащийся получат место на «Диске», где можно хранить архивы, текущую документацию или курсовую. Создавать тексты, таблицы в Excel и презентации удобно в «Документах». Например, преподаватели могут одновременно заполнять табличку с расписанием, не дожидаясь, пока закончат коллеги.

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Для общения по видеосвязи есть «Телемост». С его помощью можно проводить уроки, лекции и даже многочасовые совещания — на сервисе нет ограничений по времени и есть возможность записи. Планировать встречи и другие дела удобно в «Календаре»: он интегрирован с «Телемостом» и умеет присылать напоминания в «Почту». А вести рабочие записи можно в «Заметках».