Цифровой риелтор позвонит и все расскажет

Голосовые помощники постепенно превращаются в реально работающий инструмент бизнеса, приносящий прибыль. В последнее время спрос на эту услуг сильно возрос во всех сферах, где нужно автоматизировать коммуникации с клиентами. Сейчас рост подключений наблюдается в сфере недвижимости. Так, цифровой помощник, разработанный на платформе VoiceBox от МТТ, позволил одному из ведущих агентств недвижимости на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга «Новые метры» автоматизировать коммуникацию с потенциальными покупателями квартир, а также сократить бюджет на работу операторов кол-центра в 4,7 раза. За месяц голосовой робот обзвонил 80% клиентской базы, повысил конверсию и увеличил количество повторных обращений в 13 раз.

Использование цифрового помощника ощутимо влияет на бюджет компании и, самое главное, освобождает ценное время сотрудников для решения нестандартных задач, создания новых проектов. Преимущество использования голосовых роботов в том, что они работают с ожидаемыми звонками. То есть общение с таким помощником начинается только после того, как человек заказал услугу, например, оставил заявку на сайте. Пример успешного применения реализован в сфере доставки товаров, готовой еды и т.д., на нем наглядно видна задача, которую решает цифровой помощник: бот звонит, чтобы подтвердить заказ, уточнить адрес, внести изменения – для человека это ожидаемый звонок, но только на другом конце с ним говорит робот.

В сфере недвижимости все работает ровно так же. Так, голосовой робот VoiceBox звонит тем, кто оставил заявку на сайте, в соцсетях и мессенджерах агентства недвижимости, и озвучивает текущие условия и выгодные предложения, подтверждает заинтересованность людей в покупке недвижимости. В агентстве «Новые метры» цифровой помощник озвучивает предложения голосом одного из менеджеров компании, ведет диалог естественно, распознает реплики абонентов, логически обрабатывает их и на основе ответов формирует отчет в личном кабинете.

«Голосовой робот может совершить 40 тысяч звонков в час только по одной из трех телефонных линий, а оператор кол-центра в среднем делает за день около 200 звонков, – прокомментировал коммерческий директор агентства «Новые метры» Константин Анохин. – При сопоставимой результативности, робот в разы производительнее оператора и при этом требует минимум времени и внимания».

Рост спроса на голосовых роботов в сфере недвижимости, где привлечение клиента на покупку или аренду обходится достаточно дорого, связывают с необходимостью оптимизации расходов и поиском новых каналов для продвижения. После того, как многие привычные рекламные площадки оказались недоступны, компании начали пробовать новые рекламные каналы. На сегодняшний день привлечение новых клиентов при помощи голосовых роботов стала одним из наиболее выгодных способов лидогенерации.

Работу голосового помощника помогает контролировать CRM, которая вкупе с виртуальной АТС (ВАТС) минимизирует расходы компании на оборудование и значительно упрощает сбор и анализ данных о планируемых покупках недвижимости и уже совершенных сделках. Так, риск совершить ненужный звонок человеку, который уже купил квартиру или не хочет общаться с представителем компании, сводится к нулю.

Поэтому наряду с цифровым помощником в сфере недвижимости пользуется популярностью и интеграция существующих CRM-систем с ВАТС от МТТ. Например, такой кейс был реализован с одной из крупнейших CRM-систем «СмартАгент» – многофункциональный сервис для риелторов и агентств недвижимости, более 15 лет успешно представленный на рынке. В результате проведенной интеграции пользователи «СмартАгент» получили возможность из привычной для них CRM-ки совершать телефонные вызовы с городских номеров, переадресовывать звонки на мобильный, сохранять записи разговоров, анализировать статистику по звонкам.

В компании МТТ отмечают, что за прошедшие два года потребность бизнеса в автоматизации коммуникаций с клиентами возросла, и круг компаний, заинтересованных в оптимизации бизнес-процессов при помощи виртуальных помощников и других цифровых инструментов бизнеса, значительно расширился. И это неудивительно, ведь голосовой робот не только автоматизирует рутинные процессы, но и помогает решать наиболее актуальные задачи бизнеса: привлечение новых клиентов, рост продаж и сокращение текущих расходов.