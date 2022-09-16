Залог безопасности: «Авито работа» ограничила возможность перехода в сторонние мессенджеры

Специальные алгоритмы платформы активируются при любой попытке отправить кандидату в чате «Авито» ссылку на внешний ресурс, номер телефона в числовом или текстовом видах, контакты в WhatsApp, Telegram или само упоминание этих мессенджеров. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Исключение предусмотрено для крупных работодателей, а также для компаний, проверенных «Авито работой». Если работодатель имеет бейдж «Компания проверена», подтверждающий благонадежность организации, либо входит в число работодателей, регулярно нанимающих персонал на «Авито работе», то у него сохранится возможность дальнейшего взаимодействия с соискателем на внешних платформах.

При несоответствии одному из упомянутых выше критериев возможность отправить кандидату сообщение со ссылками на внешние сайты, ресурсы и цифровые сервисы блокируется. Функционал «Авито работы» удовлетворяет все потребности пользователей в общении друг с другом, позволяя как звонить, так и обмениваться сообщениями во внутреннем мессенджере.

«“Авито работа” постоянно внедряет новые технологии, чтобы сделать поиск работы максимально удобным и безопасным на каждом этапе — с момента отклика и до трудоустройства. Умные алгоритмы и внимательные модераторы в режиме 24/7 следят за тем, чтобы не нарушались базовые принципы безопасности. Мы оперативно блокируем сомнительные аккаунты и объявления, архивируем неактуальные вакансии и резюме, а также проактивно высылаем подсказки нашим пользователям о том, как безопасно взаимодействовать с нанимателем. Ограничение переходов в сторонние мессенджеры повысит уверенность кандидатов в хороших намерениях работодателя. Ведь пока человек находится на платформе, мы можем обеспечить 100%-ную защиту от недобросовестных пользователей», — сказал Евгений Раев, руководитель направлений соискательского опыта и безопасности (Trust & Safety) в «Авито работе».

«Авито работа» отмечает фирменным бейджем «Компания проверена» те организации, которые успешно прошли комплексную проверку на благонадежность. Работодатель может получить значок, если ведет деятельность более шести месяцев, не имеет финансовых и юридических рисков, а также не нарушает ТК РФ и правила «Авито» при публикации вакансий на платформе.

Кроме того, сервис собирает отзывы сотрудников компаний о соответствии их зарплат указанным в вакансиях, своевременности выплат, оплате переработок, а также о наличии штрафов и взносов. Вакансии организаций с отзывами имеют бейдж «Есть мнения о работодателе». Возможность фильтровать позиции с такой обратной связью помогает делать более уверенный выбор будущего места работы среди более миллиона вакансий, размещенных на «Авито».

Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать Поддержка ИТ-отрасли

***

«Авито» — российская онлайн-платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 100 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2021 г., годовая аудитория — более 80 млн клиентов.

На платформе «Авито работа» зарегистрировано свыше 1,6 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса.. В разделе «Авито работа» в районе 3,5 млн объявлений — порядка 2,5 млн резюме и около 1 млн вакансий. 20,5 млн человек ежемесячно просматривают вакансии на «Авито» (данные «Авито» за июль 2022 г).