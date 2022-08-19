Предприниматели из зарубежных стран увеличили продажи на Wildberries на 441%

В 1 полугодии 2022 г. представители зарубежного бизнеса из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана нарастили продажи продукции через Wildberries на 441% год к году до 5,1 млрд руб. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Wildberries.

Доходы зарубежных предпринимателей наиболее существенно выросли в сегменте социально значимой продукции: продуктов питания (рост продаж в 58 раз год к году), товаров для здоровья (в 28 раз), средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и антисептиков) – в 10 раз, канцелярских товаров (в 9 раз) и игрушек (в 9 раз).

«Мы усиливаем логистическую инфраструктуру: запустили распределительный центр в Армении, благодаря чему предпринимателям страны стали доступны прямые продажи, расширили логистический центр в Казахстане в 2,5 раза до 10 тыс. кв. м. Это повлекло за собой еще более активный переход представителей локального бизнеса в e-commerce», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Активный переход предпринимателей из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана стал следствием и динамичного роста спроса на продукцию производства из стран ЕАЭС: ее продажи на Wildberries увеличились на 96% год к году до 18,5 млрд руб. за 1 полугодие 2022 г.

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Среди наиболее востребованной продукции из Белоруссии – тушь для ресниц, нижнее белье и обои. Из всех товаров, произведенных в Казахстане, больше всего в штуках на Wildberries приобрели чая, конфет и косметического мыла. Популярные товары из Армении – овощные консервы, варенья и сухофрукты. Из Киргизии покупатели чаще всего заказывают блузки, пижамы и корм для животных, а из Узбекистана – футболки, платья и лонгсливы.