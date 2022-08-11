«Ростелеком» разработал новое приложение для ОС «Аврора»

«Ростелеком» разработал новое мобильное приложение «Ростелеком. СКИТ. СП» по автоматизации учета и мониторинга объектов недвижимости для мобильных устройств на операционной системе (ОС) «Аврора». Приложение позволяет быстро и просто обновлять документацию объектов недвижимости: создавать фотоматериалы, отчеты об изменениях или выполнении работ, и мгновенно отправлять их на сервер организации.

«Ростелеком. СКИТ. СП» — часть информационного ресурса «Единой автоматизированной системы паспортизации, анализа и мониторинга эксплуатации объектов недвижимости». Это эффективный инструмент для автоматизации бизнес-процессов, который содержит информацию об объектах недвижимости, включая инженерные системы и показатели потребления энергоресурсов. «Ростелеком. СКИТ. СП» зарегистрирован в едином реестре российского программного обеспечения (ПО) Минцифры.

Для начала работы с приложением сотруднику требуется авторизоваться, подтвердив адрес корпоративной электронной почты. После этого, привязав инвентарный номер объекта, можно загружать данные в единую систему.

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«Мы уверены, что благодаря удобству и простоте использования, новое приложение на российской ОС “Аврора” найдет свое применение не только в “Ростелекоме”, но и в других организациях, которым требуется оптимизация процессов учета объектов недвижимости, а также высокий уровень защиты корпоративных данных», — отметила директор проектного офиса «Аврора» «Ростелекома» Татьяна Архарова.