OCS предлагает оборудование Mirsan для построения серверных и ЦОД

OCS Distribution объявляет о начале сотрудничества с Mirsan, турецким производителем серверных шкафов и PDU. Компания работает на рынке более 20 лет и является одним из ведущих вендоров в своей сфере. Mirsan имеет собственное производство площадью более чем 16 тыс. кв. м., где ежедневно выпускает до 1500 серверных шкафов. Продукцию компании используют для построения современных и надежных серверных и ЦОД клиенты в 56 странах по всему миру. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

Партнерам OCS будут доступны системы изоляции коридоров, распределители питания (PDU), а также широкая линейка серверных шкафов Mirsan, в том числе: настенные и напольные модели; шкафы со звукоизоляцией; модульные системы;открытые и закрытые шкафы.

Так, отдельно стоящие серверные и сетевые шкафы серии GTV подходят для офисов, системных залов и кабельных систем. Они совместим с устройствами всех марок и моделей. Благодаря своей конструктивной особенности (19 дюймов) его можно использовать, прикрепляя 19-дюймовые устройства ко всем сторонам шкафа.

Шкафы звукоизоляционной серии GT и BT поглощают звук серверного оборудования благодаря изоляционному материалу внутри. Это бесшумное серверное решение для офиса.

Шкафы открытой системы Open Rack можно использовать для организации сетей, прокладки кабелей и других задач в чистых и непыльных средах, где закрытая конструкция шкафа не требуется.

Новое сотрудничество позволит дистрибьютору расширить ассортимент оборудования для ЦОД высококачественным брендом Mirsan и удовлетворить высокий спрос в этом сегменте. Вендор, в свою очередь, сможет увеличить присутствие на российском рынке и клиентскую базу через взаимодействие с обширной партнерской сетью OCS.

Помимо этого, пополнение дистрибьюторского портфеля продукцией Mirsan открывает для партнеров новые возможности в реализации проектов. Специалисты OCS готовы оказать поддержку на каждом из этапов, от пресейла и проектирования ЦОД до установки оборудования. Развитая логистическая сеть дистрибьютора упрощает доставку продукции вендора по всей России.

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Продвижение оборудования Mirsan возьмут на себя специалисты департамента Департамент инфраструктуры и инженерных систем OCS. Продукция доступна для заказа.

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Mirsan является производителем 19-дюймовых стоечных шкафов, аксессуаров для шкафов, полевых телекоммуникационных шкафов (внутренних и наружных), шкафов для серверов и центров обработки данных, наружных панелей, шкафов для специальных проектов и оптоволоконных коробок. В портфеле Mirsan представлена вся инфраструктура шкафов и аксессуаров, необходимую для современных серверных и ЦОД.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 г. предложила рынку сервисы в области инженерии, финансов, производства, логистики, маркетинга. В Москве создана производственная площадка площадью 800 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 26 городах России и в Казахстане. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.