МТТ запустил голосового робота для службы доставки пиццы

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и запустил цифрового помощника для сети пиццерий «Микаfood» в Магнитогорске, который позволил сократить расходы на коммуникацию с клиентами на 60% в месяц.

Цифровой помощник обрабатывает более 200 заказов в день, заменяя собой трех операторов службы доставки, которые раньше вручную подтверждали и корректировали детали оставленного на сайте заказа. В «Микаfood» отмечают, что после внедрения голосового робота скорость подтверждения заказов выросла на 50%, а количество жалоб на задержку готовности заказов заметно сократилось.



Голосовой робот, собранный на платформе VoiceBox от МТТ, автоматизировал подтверждение заказов с сайта, разгрузил операторов доставки, существенно ускорил прием заказов для отправки на кухню.

Благодаря интеграции с сайтом доставки, голосовой помощник реализует один из двух сценариев: с помощью API он подключается к системам «Микаfood» и успешно вносит коррективы в параметры заказа, учитывая такие переменные как зона доставки, дата доставки и способ оплаты. Тем клиентам, которые выбирают постоплату, голосовой помощник предлагает дополнить заказ морсом.

«Нам удалось разработать специально для «Микаfood» решение, которое позволяет учесть специфику работы службы доставки и гибко настроить робота под потребности сети, – отметил Рамиль Биккужин, коммерческий директор МТТ. – При резком росте заказов все они будут приняты и обработаны, так как робот, в отличие от человека, может принять одновременно до 100 заказов. Специалисты МТТ предусмотрели возможность для администраторов гибко настраивать работу голосового помощника через личный кабинет и, в зависимости от загрузки кухни, увеличивать или уменьшать интервалы между звонками».

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«Мы ценим то, что голосовой робот разгружает наших администраторов, дружелюбно и терпеливо общается с клиентами, осуществляет допродажу, – сказал директор сети «Микаfood» Асмик Багдасарян. – Мы одними из первых в городе стали использовать цифрового помощника. Безусловно, подключение голосового робота – конкурентное преимущество, которое влияет на повышение лояльности клиентов и популярность службы доставки. И для покупателей франшизы «Микаfood» это также будет конкурентным преимуществом».

Теперь, как только клиент делает онлайн заказ, в процесс включается голосовой помощник. Он распознает, нужно ли доставить заказ к ближайшему времени или к определенной дате. VoiceBox оперативно связывается с клиентом, подтверждает правильность принятого заказа, фиксирует комментарии и отправляет данные на сайт, далее в программу IIKO (систему для автоматизации работы сети) и следом – на кухню.

Платформа VoiceBoх от МТТ позволяет собрать уникального робота в зависимости от специфики и потребностей конкретной организации. При этом интерфейс платформы настолько прост, что работать в нем может любой специалист без навыков программирования.