Партнёры «М.видео» начали продажи восстановленных смартфонов на маркетплейсе ритейлера

Бренд «М.видео», входящий в группу «М.видео-Эльдорадо» в рамках расширения доступного ассортимента и развития собственного маркетплейса запустил продажи восстановленных смартфонов от партнёров за комиссию. На онлайн-площадке уже доступны девайсы Apple уровня «как новый». Продавец проводит предпродажную подготовку, включая диагностику, замену комплектующих, сброс настроек, гигиеническую обработку и упаковку, также предоставляет гарантию 180 дней и берёт на себя сервисное обслуживание. Получить и проверить покупку, а также сдать девайс на ремонт по гарантии можно в выбранном розничном магазине «М.видео» в Москве.

Бывшая в употреблении электроника, но полностью рабочая и по сниженным ценам, имеет потенциал с учётом ограничения поставок на российский рынок и станет альтернативой для потребителей, которые хотят с экономией получить флагманский девайс. «М.видео» реализует партнёрский ассортимент восстановленных смартфонов на собственном маркетплейсе – за комиссию, без создания собственных запасов. Первыми на площадке появились проверенные девайсы бренда Apple по состоянию максимально приближенные к новому и без следов эксплуатации. На эти товары партнёр группы предоставляет собственную гарантию 180 дней. Заявление на ремонт по гарантии можно оформить в ближайшем магазине «М.видео» или напрямую через продавца. В перспективе география и ассортимент продаж будут увеличены за счёт других брендов и товарных категорий.

Кроме сервисного обслуживания (ремонта, обмена и возврата), продавцы берут на себя процедуры предпродажной подготовки и проверку качества: устраняют дефекты и тестируют всю функциональность, проводят проверку на отсутствие персональных данных и привязки к аккаунтам предыдущего владельца, оригинальность основных комплектующих, также сбрасывают девайсы до заводских настроек и проводят гигиеническую обработку. К покупателю товар поступает в специальной упаковке с пломбой. На партнёрские товары в рамках программы лояльности «М.видео» действует система накопления бонусов.

Восстановленные смартфоны представлены на сайте и в мобильном приложении «М.видео» – клиенты могут осмотреть и забрать заказанный девайс в одном из розничных магазинов Москвы. Всего будет доступно три категории состояния смартфонов с экономией до 60%: в основном «как новый» (неиспользованный или использованный мало в чехле и с защитным стеклом, корпус без царапин и потёртостей), «отличный» (пользовались недолго и аккуратно, могут быть незначительные царапины и потёртости) и «хороший» (активно пользовались, заметны царапины и потёртости, которые легко скрыть чехлом).

Андрей Дмитриев, Сбер: Вопреки ожиданиям скептиков, интерес к цифровой трансформации растет ИТ в банках

Директор кластера «Цифровая техника» «М.видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский сказал: «Восстановленные смартфоны преимущественно в состоянии «как новый» являются для нас способом предложить востребованные товары под разные запросы и бюджет в дополнение к собственному стоку, цены на который находятся на привлекательном уровне. Клиенты получают качественный девайс с гарантией по ещё более доступной цене и могут оперативно заменить свою старую технику или попробовать новый бренд. Более того, «второй шанс» для техники, её повторное использование и увеличение его срока работы – ответственный подход к потреблению и шаг к сокращению электронных отходов. Мы уже несколько лет активно работаем в направлении циклической экономики, собираем технику на корректную переработку, затем она отправляется на профильные заводы, где превращается во вторичное сырье».