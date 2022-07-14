Navicon расширяет линейку СPM-систем корпоративного класса

Системный интегратор и разработчик Navicon и отечественный производитель программной платформы Optimacros заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Optimacros сможет заменить CPM-продукты (Corporate Performance Management) для enterprise-сегмента в условиях прекращения работы в России глобальных ИТ-вендоров.

Navicon планирует внедрять Optimacros в крупных компаниях: в частности, на фармацевтических, FMCG-предприятиях, в ритейле и телекоме. Гибкая, высокопроизводительная платформа помогает решать такие задачи как планирование продаж и операций, бюджетирование и консолидация отчетности и многие другие. В системе доступны анализ вариантов «что-если» и сценарный анализ, где все расчеты производятся «на лету». Бизнес сможет управлять процессами планирования даже при высоком уровне неопределенности. Кроме того, Optimacros позволяет как решать задачи в рамках отдельных департаментов, так и выступить основой для построения связанной интегрированной системы планирования на уровне всего предприятия.

Optimacros относится к категории self-service-систем. Она представляет собой «конструктор», который заказчик после установки может поддерживать, развивать и масштабировать собственными силами. При работе с продуктом не нужна глубокая техническая экспертиза. Аналитические модели настраиваются без сложных скриптов, а интуитивно понятные и визуально приятные инструменты снижают порог технических навыков, которыми должны обладать пользователи.

«Мы пересекались с Optimacros и раньше, когда клиенты Navicon выбирали инструменты для решения задач корпоративного планирования, и замечали рост интереса к отечественному решению. Optimacros уже несколько лет успешно конкурирует с ведущими западными СPM-системами, такими как Anaplan и IBM Planning Analytics. Сейчас мы видим в Optimacros надежного партнера с подтвержденным успешным опытом, который позволит нам решать задачи наших заказчиков enterprise-сегмента», — сказала Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon.

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Предусмотрено два варианта развертывания Optimacros: платформу можно установить on-premise, а можно работать в российском облаке. Кроме того, решение быстро встраивается в текущую ИТ-инфраструктуру компании — Optimacros интегрируется с большинством корпоративных систем, в том числе российского производства, таких как «1С». Компании могут выстроить ИТ-экосистему для бизнеса на основе отечественных продуктов в сжатые сроки. Тем более, Optimacros входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.