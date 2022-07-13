Tele2: в Москве арендой портативных аккумуляторов чаще пользуются мужчины

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность пользователей сервиса почасовой аренды портативных зарядных устройств. В январе-июне 2022 г. жители столичного региона брали на 61% больше устройств год к году. В Москве сервис наиболее популярен в центральных районах города (19% от общего числа устройств), чаще всего к нему обращаются мужчины – 73% пользователей.

Сервис почасовой аренды портативных аккумуляторов был запущен в декабре 2020 г. в Москве и Московской области. Его востребованность растет у москвичей, которые хотят всегда быть на связи и не волноваться из-за заряда телефона. Оператор проанализировал спрос на сервис и отметил, что за первые шесть месяцев 2022 г. жители столичного региона арендовали на 61% больше устройств, чем за аналогичный период прошлого года.

В сравнении квартал к кварталу популярность сервиса у столичных жителей выросла в теплые месяцы. Так, в апреле-июне 2022 г. число арендованных устройств выросло на 10% в сравнении с первым кварталом.

Наибольшей популярностью сервис пользуется в Москве – 80% от общего числа аренд в регионе, в Подмосковье – 20%. Чаще всего столичные клиенты берут Power Bank в центре Москвы. В июне доля арендованных здесь устройств составила 19% от общего количества. В начале лета самой популярной станцией с портативными зарядными устройствами стала точка в салоне связи оператора в ТЦ «Охотный ряд», на втором месте – станция аренды в ТРЦ «Мозайка» на юго-востоке столицы. Замыкает тройку лидеров точка Power Bank в салоне оператора рядом с метро «Лубянка». Также выяснилось, что 30% берут в аренду Power Bank в одной точке, а сдают в другом месте.

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Наибольшей популярностью аренда Power Bank продолжает пользоваться у владельцев устройств Apple – 56% клиентов, долю 44% составляют владельцы телефонов на базе Android. Чаще всего обращаются к портативным зарядным устройствам мужчины – 73%. Активнее всех арендой Power Bank пользуются москвичи 25-34 лет – 48% от общего числа клиентов. Реже к сервису обращаются жители столицы в возрасте 18-24 лет – 28%, около 20% составляют клиенты в возрасте от 35 до 44 лет.

Арендовать портативный аккумулятор можно с помощью специального приложения StayInTouch (App Store, Google Play). Клиенту необходимо зарегистрироваться, найти на карте ближайшую станцию с зарядными устройствами, отсканировать QR-код, размещенный на ней, и дождаться выдачи батареи. Вернуть устройство можно в любой ближайшей торговой точке Tele2, отмеченной на карте в приложении. Стоимость одного часа аренды составит 50 руб. При этом абоненты Tele2 получают первый час пользования устройством бесплатно.