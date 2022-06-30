DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда KissKissFish

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайская марка аксессуаров для напитков KissKissFish подписали партнерское соглашение. Стильная и функциональная коллекция термокружек, чайников и термобутылок скоро поступит на маркетплейсы и в федеральные торговые сети. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

KissKissFish входит в экосистему Xiaomi и разрабатывает оригинальную продукцию с 2015 г.: чайники и чашки, стаканы, термосы и кружки, а также бутылки для воды. Некоторые модели бренда оснащены OLED-дисплеями, которые позволяют следить за температурой напитка, устанавливать таймер, чтобы контролировать его свежесть, и даже играть в электронную мини-игру.

KissKissFish

Юрий Кацияев, руководитель департамента экосистемы Xiaomi в diHouse: «Как часть экосистемы Xiaomi, марка KissKissFish заботится о качестве своих продуктов. Аксессуары бренда не только удобны, но и экологичны. Термосы и специальные кружки плотно закрываются, долго держат температуру, и их всегда можно носить с собой, чтобы не использовать одноразовые стаканы или бутылки. Такая посуда набирает все большую популярность во всем мире».

Благодаря специализированным материалам поверхность посуды не нагревается и не обжигает кожу. Термосы и кружки в течение длительного времени сохраняют температуру напитков и надежно закрываются, не позволяя жидкости вытечь.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб, включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.