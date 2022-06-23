«Яндекс» опубликовал YaLM 100B — сейчас это самая большая GPT-подобная нейросеть в открытом доступе

«Яндекс» выложил в открытый доступ YaLM 100B — нейросеть для генерации и обработки текстов на русском и английском языках. Это самая большая GPT-подобная модель, опубликованная в свободном доступе. Теперь ее могут использовать разработчики и исследователи со всего мира. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

YaLM 100В содержит 100 млрд параметров — больше, чем какая-либо из существующих моделей для русского языка. Это позволяет использовать ее для решения большого круга задач, связанных с обработкой естественного языка. Языковые модели из семейства YaLM определяют принцип построения текста и генерируют новые, опираясь на законы лингвистики и свои знания о мире. Например, они способны придумывать идеи для рекламных кампаний, создавать описания товаров и видео. С их помощью можно генерировать любые тексты (стихи, ответы, поздравления и так далее), а также классифицировать их, например, по стилю речи.

Команда «Яндекса» использует нейросети YaLM более чем в 20 проектах, в том числе в «Поиске» и голосовом помощнике «Алисе». Языковые модели помогают сотрудникам службы поддержки отвечать на обращения, генерируют рекламные объявления и описания сайтов (сниппеты). Нейросети YaLM широко используются также при подготовке быстрых ответов в Поиске.

«Для обучения такой большой языковой модели требуются огромные ресурсы, опытные специалисты и годы работы. А нам важно, чтобы доступ к современным технологиям был не только у крупнейших ИТ-компаний, а у всего сообщества исследователей и разработчиков. Выкладывая YaLM 100B в открытый доступ, мы рассчитываем, что это даст толчок развитию генеративных нейросетей», — сказал Петр Попов, генеральный директор «Яндекс технологий».

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Модель обучали на суперкомпьютерах «Яндекса», которые были признаны самыми мощными в Восточной Европе. В процессе обучения YaLM 100B обработала около 2 ТБ текстов из открытых датасетов и интернета на английском и русском языках. Модель предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0 и доступна на GitHub.