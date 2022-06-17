На портале поставщиков появился новый сервис – площадка товарной кооперации

Площадка товарной кооперации на портале поставщиков позволит производителям из России и дружественных стран реализовать свою продукцию в цифровом формате, а потребителям ее покупать. Об этом рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Иван Щербаков.

«Площадка товарной кооперации решит два блока задач: во-первых, она станет платформой для приобретения заинтересованными потребителями напрямую у производителей импортозамещающей и оригинальной отечественной продукции, а также товаров из дружественных стран. Во-вторых, ресурс поможет поставщикам находить необходимое сырье, производителей и партнеров. Сегодня на портале их 266 тыс. со всей страны. Для работы на площадке требуется только регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Сейчас новый сервис работает в полном объеме, для регистрации достаточно перейти в соответствующий раздел», – сказал Иван Щербаков.

Он отметил, что на основе предложений производителей будет создан каталог отечественной и доступной зарубежной продукции, а также перечень товаров, производство которых можно развернуть в России.

«Наличие у города уже существующего развитого онлайн-ресурса для взаимодействия заказчиков и поставщиков позволило в кратчайшие сроки запустить на его базе новую площадку товарной кооперации. Важно, что это не просто витрина продукции, а целый выстроенный бизнес-процесс. Информация о производителях и их производственных площадках проходит обязательную проверку, так что потребитель может быть уверен в добросовестности производителя. Кроме того, в сервисе создан реестр производителей, в основе которого – проверенные открытые данные федеральных ведомств, дополненные сведениями о товарах, указанных производителями», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он добавил, что для одной потребности подбираются все возможные предложения различных производителей. Таким образом, потребитель может выбрать наиболее подходящую ему продукцию.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, площадка будет полезна как столичным, так и региональным промышленным предприятиям.

«В столице работают свыше 3000 предприятий, которые, учитывая курс на максимальное импортозамещение, нуждаются в проверенных и стабильных поставщиках, чтобы вовремя закрывать потребности в различной продукции, а также загружать свои мощности в полном объеме. Однако отмечу, что она будет полезна всем, в том числе промышленным предприятиям из других регионов. Они, с одной стороны, также смогут подбирать себе необходимые товары, а с другой – найти новые каналы сбыта», – сказал он.

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Сервис будет работать на бесплатной основе. В свою очередь, служба поддержки Площадки в круглосуточном режиме будет оперативно решать технические вопросы и получать консультации по работе с ресурсом.

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Портал поставщиков выступает инструментом, обеспечивающим проведение закупок малого объема для заказчиков из 39 регионов и поставщиков со всей страны. Каждый день тут заключается более 1500 контрактов, а каталог уникальных товаров, работ и услуг превышает 1,7 млн товарных единиц.