Минцифры запустило раздел на «Госуслугах» по мерам поддержки ИТ-отрасли

Минцифры России запустило раздел на портале госуслуг, посвященный мерам поддержки ИТ-отрасли.



Теперь все льготы собраны в одном месте. Можно сразу понять, кому предназначена мера поддержки, какой у нее статус (принята или еще в работе), на какой стадии разработки находится, какие условия для применения меры и срок ее действия.

Всего в разделе представлен каталог из 12 блоков: налоговые льготы; льготные кредиты; гранты; стимулирование спроса; льготная ипотека; отсрочка от армии; освобождение от проверок; трудоустройство иностранцев; включение в реестры; аккредитация; ИТ-образование; привлечение финансирования.

В каждом блоке присутствует вся необходимая нормативная база, можно также прочитать частые вопросы по нужной мере и задать свои.

Функциональность раздела со временем будет дополняться: планируется расширить перечень мер поддержки. В разделе можно найти ленту новостей и ознакомиться первым со всеми изменениями.

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«Нам важно, чтобы как ИТ-компании, так и компании, внедряющие цифровые решения, могли на одном портале быстро и просто получить информацию обо всех доступных им мерах поддержки. Сейчас на специализированном разделе «Госуслуг» 12 блоков: гранты, налоговые льготы, льготные кредиты и ипотека, освобождение от проверок и другие. Список будет актуализироваться и расширяться», — сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.



В марте Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки ИТ-отрасли и ее дальнейшем развитии. Согласно документу, для ИТ-компаний предусматривается грантовая поддержка, льготные кредиты, средства на улучшение жилищных условий для сотрудников, налоговые преференции и ряд других мер. Разработаны и поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют число льготополучателей. Благодаря этим изменениям льготы доступны большему кругу компаний.

Минцифры также в режиме онлайн проводит мониторинг ситуации в отрасли и организовывает регулярные встречи с главами ИТ-компаний, где обсуждает реализацию новых проектов и мер поддержки.