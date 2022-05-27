Доклад на конференции CNews: Роботы для сотрудников, а не вместо

О том, как автоматизировать HR-процессы, снизить нагрузку на отдел подбора персонала, контролировать выполнение KPI сотрудников с помощью искусственного интеллекта, на конференции CNews «Роботизация бизнес-процессов 2022» рассказал Антон Артемов, продакт-менеджер MANGO OFFICE.

В своем выступлении «Роботы не вместо, а для сотрудников» он отметил: несмотря на то, что работа с персоналом подразумевает живую коммуникацию с сотрудниками, автоматизация HR-операций — яркий тренд последних лет. При этом компании отмечают, что благодаря внедрению технологий на базе искусственного интеллекта эффективность работы сотрудников увеличивается за счет правильного распределения нагрузки. Пока роботы выполняют стандартные рутинные задачи, люди могут заняться более сложными и креативными.

«Сегодня роботизированные HR-решения в фокусе внимания ритейла, промышленности, телекома, финансовых и производственных компаний — подчеркнул Антон Артемов. — Современный бизнес давно оценил возможности искусственного интеллекта с точки зрения повышения качества обслуживания клиентов и оптимизации расходов на ФОТ. Мы наблюдаем рост спроса на сервисы роботизации бизнес-процессов в целом и работы с персоналом в частности».

Эксперт на примере конкретных кейсов поделился, как при помощи чат-бота компании повышают конверсию воронки подбора массового персонала, как голосовой робот с набором «отсекающих» вопросов освобождает время рекрутера, как welcome-робот упрощает адаптацию нового сотрудника и как автоматизированное IVR-меню сокращает время обработки обращений сотрудников.

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Напомним, что MANGO OFFICE — разработчик программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций. В продуктовой линейке ИТ-компании более 100 решений класса Unified Communications, в том числе облачные инструменты с использованием технологий искусственного интеллекта, среди них — голосовой робот, чат-бот, робот-маркетолог, робот-аналитик, речевая аналитика и другие.