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«Сиссофт» предложит клиентам решения для цифровой трансформации SimpleOne

«Сиссофт», центр экспертизы в области программного обеспечения, заключил партнерство с разработчиком программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne. Теперь клиенты «Сиссофт» получат доступ к портфелю отечественных решений для автоматизации бизнес-процессов всех сервисных подразделений компании. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт».

«Партнерство с SimpleOne — это возможность предоставлять клиентам уникальное ПО, соответствующее всем международным стандартам и способное удовлетворить все потребности заказчиков, привыкших использовать иностранный софт», — отметил Денис Кривенко, менеджер по развитию бизнеса «Сиссофт».

В рамках сотрудничества «Сиссофт» будет продвигать линейку решений SimpleOne. Среди них — ESM-платформа для автоматизации бизнес-процессов управления корпоративными услугами на уровне всей организации, ориентированная на средних и крупных корпоративных и государственных заказчиков. Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях компании (IT, HR, АХО, юридический отдел) в соответствии с лучшими практиками предоставления сервисов (ITIL, VeriSM)

Также популярным решением в портфеле вендора является SimpleOne ITSM, система автоматизации ИТ-процессов в соответствии с лучшими практиками ITIL.

Решения SimpleOne обладают расширенными технологическими возможностями и просты для обучения сотрудников. В них также реализованы модули для проектного управления без разработки.

SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. SimpleOne входит в международную группу компаний ITglobal.com (ранее ИТ-град).

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«Сиссофт» — технологический партнер, консультант, интегратор. Занимается реализацией инфраструктурных проектов, развертыванием частных и публичных облаков, внедрением программного и аппаратного обеспечения.

Компания входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2021); в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации (CNews, 2020).

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