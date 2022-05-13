Wildberries открыл новые логистические центры в трех регионах России

Новые логистические объекты Wildberries заработали сразу в трех населенных пунктах страны: в Барнауле (Алтайский край), Чебоксарах (Чувашия) и Астрахани.

Появление новых сортировочных центров улучшит работу логистической службы в этих регионах, ускорит доставку заказов и повысит уровень сервиса для покупателей, а также позволит создать новые рабочие места для местных жителей.

В соответствии с планами компании, во II квартале 2022 г. в новых центрах Wildberries начнётся приёмка поставок от предпринимателей Алтайского края, Чувашии и Астраханской области, что позволит расширить ассортимент продукции локального производства и поддержать местный бизнес.

«Региональный бизнес продолжает усиливать свое присутствие на Wildberries. За календарный год, с начала мая 2021 г., число предпринимателей из Чувашии и Астраханской области, реализующих свои товары через нашу онлайн-платформу, выросло почти в 3 раза до 7,5 тыс. и 1,5 тыс. соответственно, а количество продавцов из Алтайского края увеличилось в 3,2 раза до 4,7 тыс. Мы надеемся, что запуск новых пунктов приемки региональных поставок поможет местным предпринимателям оптимизировать собственные логистические расходы и нарастить собственные продажи», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре Безопасность

Самый крупный из новых сортировочных центров Wildberries площадью в 5,5 тыс. кв. м. открылся по адресу: Барнаул, пр-т. Ленина, д. 154. Объект площадью 2,4 тыс. кв. м. — по адресу: Чебоксары, пр. Машиностроителей, д. 1, а сортировочный центр на 1,9 тыс. кв. м. — в Астрахани по адресу: ул. Рождественского д. 17. График работы объектов: круглосуточно и без выходных.

Компания продолжает развитие логистической инфраструктуры как самостоятельно, так и в сотрудничестве с малым бизнесом. Ранее в 2022 г. новые объекты заработали в 7 регионах страны: Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской областях, Ставропольском крае, Удмуртии и Северной Осетии.