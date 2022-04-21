HRlink начала сотрудничество с российскими вузами в области подготовки HR-специалистов

HRlink, поставщик решений в сфере кадрового электронного документооборота (КЭДО), начала сотрудничество с российскими вузами в области подготовки HR-специалистов. Партнерами компании стали крупные образовательные учреждения России.

Обучение с HRlink прошли уже около 200 студентов российских вузов. Сейчас компания ведет лекции в рамках программы повышения квалификации в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова и курс в НИУ «Высшая школа экономики».

В ходе обучения студенты узнают, как меняется специфика работы HR-специалистов в условиях стремительного развития HR-tech, и какие профессиональные компетенции им необходимы для успешного трудоустройства. Так, по данным hh.ru и Talantix, за последний год почти в три раза увеличился спрос на кадровиков со знанием инструментов автоматизации.

«Сфера деятельности HR-специалистов выходит за пределы онбординга и управления кадрами. Сейчас это работа на стыке стратегии, человеческого капитала и ИТ. Индустрия меняется под влиянием технологий, и на рынке появляются совершенно новые профессии, такие как HR-архитектор. Они требуют иных навыков и знаний, чем дает классическое образование в сфере менеджмента и HR: глубокого понимания быстро меняющегося законодательства, умения применять на практике передовые продукты в сфере HR-tech и гибко адаптировать рабочую среду к вызовам экономики, обновленным стратегическим приоритетам и цифровым трансформациям в бизнесе. Этому мы обучаем в рамках образовательных программ», — сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.

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Также студенты разбирают нюансы и тонкости законодательства в сфере электронного кадрового делопроизводства: например, какие документы можно предоставлять в электронном виде и в какие сроки это необходимо делать. Кроме того, обучающиеся анализируют порядок перехода компаний на КЭДО, оформления электронной подписи для сотрудников и особенности работы с командой в процессе цифровой трансформации бизнеса.

Лекции и курс ведут топ-менеджеры компании HRlink, используя обширный опыт работы в сфере HR. Они ориентированы на получение практических знаний. По итогам обучения лучшие студенты могут претендовать на прохождение стажировки в HRlink.