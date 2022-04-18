VK расширила возможности облачной платформы интернета вещей для разработчиков

VK Cloud Solutions представила обновленную платформу для интернета вещей – Cloud IoT Platform. На ее основе можно создавать приложения для умных домов и умных городов (например, чтобы снижать аварийность на дорогах), автоматизации и роботизации промышленности, подключенных автомобилей и смарт-сервисов ЖКХ. В первые месяцы система будет бесплатной для всех разработчиков сервисов интернета вещей.

Cloud IoT Platform агрегирует, обрабатывает и визуализирует данные с умных устройств и выступает в качестве единой базы для построения систем интернета вещей. Она позволяет ускорять разработку IoT-приложений, значительно сокращая время их вывода на рынок. Решение поддерживает стандартизированные протоколы обмена данными и обеспечивает безопасность подключенных устройств.

Платформа предоставляет готовое решение для централизованного управления, мониторинга и аутентификации IoT-устройств. Она является частью инфраструктуры VK Cloud Solutions: устройства легко и быстро подключаются к публичному облаку. В платформе предусмотрены наглядная визуализация аналитики данных и ведение иерархического реестра источников данных.

«Разработчикам в сфере интернета вещей больше не нужно думать, как реализовать надежную программно-аппаратную часть сервиса и организовать обработку и хранение событий, которые генерируют умные устройства, — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud Solutions. — Платформа позволяет надежно хранить данные с IoT-устройств и обеспечивает автоматическое масштабирование системы. Иными словами, VK берет на себя все вопросы построения и поддержки высокопроизводительной, гибкой и отказоустойчивой архитектуры, позволяя намного быстрее выпускать готовые решения на рынок».

Высокая скорость обработки и агрегации данных позволяет пользователям сервисов принимать решения в режиме реального времени. Для удобства разработки в платформу встроены правила потоковой обработки данных и шаблоны устройств со сложной структурой. В настоящее время система доступна в режиме бета-тестирования.