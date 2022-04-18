Разделы

Облака
|

VK расширила возможности облачной платформы интернета вещей для разработчиков

VK Cloud Solutions представила обновленную платформу для интернета вещей – Cloud IoT Platform. На ее основе можно создавать приложения для умных домов и умных городов (например, чтобы снижать аварийность на дорогах), автоматизации и роботизации промышленности, подключенных автомобилей и смарт-сервисов ЖКХ. В первые месяцы система будет бесплатной для всех разработчиков сервисов интернета вещей.

Cloud IoT Platform агрегирует, обрабатывает и визуализирует данные с умных устройств и выступает в качестве единой базы для построения систем интернета вещей. Она позволяет ускорять разработку IoT-приложений, значительно сокращая время их вывода на рынок. Решение поддерживает стандартизированные протоколы обмена данными и обеспечивает безопасность подключенных устройств.

Платформа предоставляет готовое решение для централизованного управления, мониторинга и аутентификации IoT-устройств. Она является частью инфраструктуры VK Cloud Solutions: устройства легко и быстро подключаются к публичному облаку. В платформе предусмотрены наглядная визуализация аналитики данных и ведение иерархического реестра источников данных.

«Разработчикам в сфере интернета вещей больше не нужно думать, как реализовать надежную программно-аппаратную часть сервиса и организовать обработку и хранение событий, которые генерируют умные устройства, — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud Solutions. — Платформа позволяет надежно хранить данные с IoT-устройств и обеспечивает автоматическое масштабирование системы. Иными словами, VK берет на себя все вопросы построения и поддержки высокопроизводительной, гибкой и отказоустойчивой архитектуры, позволяя намного быстрее выпускать готовые решения на рынок».

Высокая скорость обработки и агрегации данных позволяет пользователям сервисов принимать решения в режиме реального времени. Для удобства разработки в платформу встроены правила потоковой обработки данных и шаблоны устройств со сложной структурой. В настоящее время система доступна в режиме бета-тестирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

IBM мухлевала с продажами мейнфреймов ради повышенных бонусов для топ-менеджеров

Российские облачные провайдеры взвинчивают цены

5 ситуаций, когда нужна IaaS, и 4 способа сэкономить на платежах провайдеру

Kubernetes и другие контейнерные системы: преимущества и недостатки

Как IaaS защищается от нашествия PaaS: сравнение сервисов и обзор преимуществ

Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Показать еще

Наука

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»