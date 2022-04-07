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«Петербургский мельничный комбинат» запустил ИТ-трансформацию на базе отечественного решения «1С»

ГК «Корус Консалтинг» проводит проект комплексной автоматизации для «Петербургского мельничного комбината». В основе – два российских решения: «1С:ERP Управление холдингом» и отраслевой модуль для мукомольно-крупяного производства. В результате проекта будут автоматизированы все функциональные блоки, включая производство, запасы, финансы, а также реализованы процессы бюджетирования и интегрированного планирования. Система поддержит развитие компании и обеспечит прозрачность на всех уровнях бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

У компании возникла потребность в переходе на гибкую и масштабируемую отечественную платформу для управления предприятием, которая будет соответствовать требованиям растущего бизнеса. Для разработки целевой ИТ-архитектуры и дорожной карты проектов была приглашена ИТ-компания «Корус Консалтинг».

ИТ-специалисты провели обследование существующего ИТ-ландшафта и предложили несколько вариантов архитектуры с разным набором решений. «Петербургский мельничный комбинат» выбрал «1С:ERP Управление холдингом» — флагманское решение от российского вендора, предназначенное для цифровизации бизнеса сразу на трех уровнях: стратегическом, тактическом и оперативном. Широкие и интегрированные функциональные возможности позволяют в единой среде управлять активами, производственными и логистическими операциями, формировать отчетность, планировать и контролировать бюджет. Для автоматизации в части оперативного учета движения сырья и готовой продукции компания выбрала отраслевое решение «1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством».

Проект разделен на четыре этапа. В рамках первого — ИТ-специалисты перенесли на новую платформу процессы оперативного, складского и производственного учета. Далее они автоматизируют финансовый контур: функции казначейства и регламентированного учета. В рамках третьей волны проекта «Корус Консалтинг» реализует процессы интегрированного планирования, включающего продажи, распределение продукции, производство, закупки и управление запасами. И в конце будет автоматизировано бюджетирование.

«Основная задача проекта — выполнить переход на современную и гибкую систему, способную поддержать этот рост. Мы ожидаем, что новый инструмент предоставит нам больше возможностей для управления сложным производством, обеспечит качественное планирование», – отметила Галина Горячева, руководитель группы автоматизации бизнес-процессов «Петербургский мельничный комбинат».

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«В результате перехода на “1С:ERP Управление холдингом” компания расширит функциональные возможности для управления активами, планирования и контроля. Отечественная система должна синхронизировать работу подразделений, повысить эффективность работы на разных участках операционной деятельности. Выбранный комплексный подход позволит максимально учитывать отраслевую специфику предприятия», – сказал Юрий Овчинников, руководитель проектов департамента «» ГК «Корус Консалтинг».

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Группа компаний «Корус Консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. Сегодня в офисах «Корус Консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более 1000 сотрудников.

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