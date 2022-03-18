Санкции ускорили внедрение безбумажного HR в российских компаниях

Резкое подорожание бумаги, картриджей для принтеров и рост стоимости курьерской доставки стали драйверами спроса на сервисы электронного кадрового документооборота (КЭДО) в России. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

В ноябре 2021 г. в России вышел закон о КЭДО №377-ФЗ, разрешающий компаниям переводить кадровые документы в цифровой формат. Это стимулировало интерес к цифровым сервисам для безбумажного HR, прежде всего, со стороны среднего и крупного бизнеса численностью от 100 сотрудников с разветвленной филиальной сетью. Такие компании, по оценкам HRlink, тратили от 200 тыс. до десятков миллионов рублей в год на печать, пересылку и хранение бумаг, связанных с HR. Переход на КЭДО помогал им уменьшить расходы в среднем в четыре раза.

Сейчас ситуация изменилась: российские офисы столкнулись с дефицитом бумаги и резким скачком цен на нее. Так, стоимость упаковки офисной бумаги SvetoCopy для принтеров формата A4 объемом 500 листов всего за три недели выросла на 600%, с 200 до 700-1200 руб., в зависимости от магазина, «Снегурочки» – в среднем до 1000 руб. Причем во многих офлайн-магазинах бумаги просто нет в наличии, а онлайн-заказы отменяют. Дело в том, что в Светогорске приостановил работу крупный комбинат – решение связывают с перебоями в поставках критически важного сырья. Одновременно несколько европейских поставщиков ушли с российского рынка.

Выросла и стоимость картриджей: в два-четыре раза, в зависимости от поставщика. А в ближайшее время увеличится цена курьерской доставки документов из-за ухода с рынка ключевых международных игроков. В результате многие компании из разных сегментов бизнеса решили окончательно отказаться от использования бумаги в пользу цифровых форм работы. Помимо прочего, в нынешних экономических реалиях это позволит им сократить расходы на кадровое производство минимум в шесть-восемь раз.

Еще одна причина, с которой HRlink связывает рост спроса на КЭДО со стороны российского бизнеса, – переоформление сотрудников. По данным на 16 марта 2022 г., иностранные компании, приостановившие деятельность в стране, оставили в России более 200 тыс. сотрудников. Так, в ИТ-отрасли из-за ухода нескольких крупных глобальных игроков с рынка освободились тысячи разработчиков, которые переходят в российские компании. Без автоматизации такой объем задач в области кадрового делопроизводства потребует от компаний увеличения штата HR-специалистов в два-три раза. КЭДО помогает этого избежать.

Как отмечает директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин, эти факторы привели к увеличению спроса на КЭДО-сервисы со стороны отечественного бизнеса. И хотя рынок, вероятно, несколько просядет по итогам года, благодаря растущему интересу к безбумажному HR со стороны российских компаний потери будут незначительными.

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«Многие отечественные компании сейчас корректируют планы цифровизации бизнеса: сокращают инвестиции или вовсе замораживают новые ИТ-проекты. Фокус смещается на поддержку уже работающих и приносящих видимый доход решений. Электронный документооборот – приятное исключение из правил, ведь экономию от перехода на безбумажный обмен документами можно увидеть сразу», – сказал Дмитрий Махлин.

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HRlink — система, которая позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.