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АПАПП выступит посредником между производителями альтернативных продуктов питания и государством

Ситуационный центр, открытый на базе Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП), запускает опрос для пострадавших секторов отрасли о текущих проблемах бизнеса. По итогам исследования, результаты будут направлены в РСПП, РЭЦ, Минпромторг и МСХ для обсуждения механизмов регулирования и помощи на государственном уровне.

Представители АПАПП приняли решение сосредоточить ресурсы организации на создании канала обратной связи для различных игроков рынка. АПАПП уже поделились формой опроса с коллегами по цеху в мессенджерах и социальных сетях. В рамках исследования участникам предлагают обозначить ключевые проблемы, с которыми они столкнулись: от недостатка сырья до закредитованности бизнеса. Главная цель исследования — выявить основные вызовы для рынка альтернативной продукции в России и систематизировать предложения по кризисной поддержке. Партнерами исследования выступили компания «Уралхим», ФНЦ пищевых систем им. Горбатова (РАН) и компания «Партнер-М».

«Сейчас как никогда важна поддержка отрасли альтернативных пищевых продуктов, в России этот рынок только развивается. Поэтому мы хотим объединить усилия для взаимной поддержки. Наш ситуационный центр может стать тем самым пространством, в котором представители бизнеса будут помогать друг другу в поиске необходимых ингредиентов упаковочных материалов, альтернативных технологических решений, позволяющих сократить возросшие издержки производителей», — отметил Артем Пономарев, сооснователь АПАПП.

Среди представителей отрасли, которые уже приняли участие в исследовании, один из первых производителей альтернативных пищевых продуктов «Greenwise», производитель растительных пищевых ингредиентов в России «Партнер-М», компания по производству ферментных препаратов и микроорганизмов, удовлетворяющих нуждам современной промышленности Novozymes и др.

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Ассоциация Производителей Альтернативных Пищевых Продуктов (АПАПП) – некоммерческая организация, объединяющая производителей и разработчиков альтернатив продуктам животного происхождения. Общий список партнёров Ассоциации насчитывает более 100 российских и зарубежных представителей отрасли пищевых продуктов, среди которых ProVeg Incubator, the Good Food Institute, «Уралхим», Kerry, «Лента», «Утконос», «Самокат», «Русагро» и др.

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