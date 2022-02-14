«Ростех» начал разработку аппаратуры высокоскоростной радиосвязи нового поколения

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» приступил к разработке средств радиосвязи нового поколения. Уже создан первый прототип радиостанции. Он способен осуществлять обмен данными со скоростью до 100 МБ в секунду и одновременно принимать до 256 каналов.

Основное отличие нового изделия от предшественников в применении усовершенствованных когнитивных алгоритмов цифровой коррекции трактов. Устройство получает сведения об особенностях собственной эксплуатации и на их основе корректирует параметры работы. За счет применения новых алгоритмов, архитектурных и схемотехнических решений достигаются рекордные параметры электромагнитной совместимости и нивелируются искажения сигналов, увеличивается скорость передачи данных. Прототип радиостанции построен на архитектуре ISR (Ideal Software Radio).

«Создание системы связи нового поколения – инициативная разработка концерна “Созвездие”, основанная на многолетнем опыте создания оборудования связи. Открытая программная архитектура, модульность аппаратной платформы, многорежимность и многозадачность позволяют использовать устройство, как на гражданском рынке, так и в интересах спецзаказчиков», − сказал генеральный директор Концерна «Созвездие» Михаил Артемов.

Радиостанция оцифровывает и синтезирует сигналы на частоте до 520 МГц. Аппаратура обеспечивает достоверную и надежную связь в условиях помех и замираний сигнала за счет применения принципа разнесенного приема и адаптивной компенсации помех. В радиостанции используется метод псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 1 млн скачков в секунду. В этом режиме исключается любая возможность технического подавления связи или перехвата/пеленгации сигнала, что обеспечивает высокую защищенность передаваемой информации.

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Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 г/, в 2009 г. вошел в состав госкорпорации «Ростех». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный центр информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

Госкорпорация «Ростех» в 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др.