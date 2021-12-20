Разделы

Облака
|

Corpsoft24 запустила услугу Kubernetes-as-a-Service

Облачный провайдер Corpsoft24 запустил новую услугу: предоставление готовых кластеров на базе Kubernetes – Kubernetes-as-a-Service. Услуга позволит клиентам Corpsoft24 использовать все преимущества серверных кластеров в облаке, не обладая при этом специальными знаниями.

Kubernetes – набирающее популярность открытое ПО для оркестровки контейнеризированных приложений, то есть для создания кластеров из нескольких серверов в облачных средах. Популярность Kubernetes обеспечивает не только открытая архитектура, но и то, что платформа поддерживает все основные технологии контейнеризации, включая containerd, cri-o и другие.

По словам Михаила Сергеева, ведущего инженера Corpsoft24, кластеры на базе Kubernetes отличаются повышенной отказоустойчивостью, надежностью и востребованы в бизнесе, где любой простой ИТ-приложений критичен.

«Даже если часть кластера по какой-то причине выйдет из строя, оставшаяся возьмёт вычислительную нагрузку приложений на себя. Кроме того, кластеры используются для безопасного обновления приложений без простоя для бизнеса. Спрос на Kubernetes растет в финансовой отрасли, телекоме, ритейле и других сегментах рынка», – сказал Михаил Сергеев.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами кластерных решений, приложения компании должны быть рассчитаны на микросервисную архитектуру, а не представлять сплошной монолит, как это обычно бывает. Изменения требуют временных и финансовых ресурсов.

«Это основной сдерживающий фактор для использования кластеров. Но есть и второй – недостаток квалифицированных специалистов по Kubernetes на рынке. Именно этот барьер позволяет преодолеть услуга Kubernetes-as-a-Service», – отмеитл Михаил Сергеев.

В рамках Kubernetes-as-a-Service Corpsoft24 предоставляет преднастроенный серверный кластер для использования в облачной среде, что откроет доступ к преимуществам кластерных технологий для более широкой бизнес-аудитории.

Corpsoft24 утверждает, что успешно реализовала пилотный проект для крупной финансовой организации по запуску готового кластера под требования клиента.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На что обратить внимание при выборе облачной партнерской программы

Microsoft поднимет цены на MS Office и MS Teams или заставит пользователей оформлять подписку на год

CNews выпустил рейтинги крупнейших поставщиков облаков. Востребованность IaaS растет опережающими темпами

Облако Alibaba беззащитно перед хакерами-майнерами, которые бьются друг с другом за лакомые ресурсы

Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS

Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM

8 полезных подарков для пользователей техники Apple

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022