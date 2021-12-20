Corpsoft24 запустила услугу Kubernetes-as-a-Service

Облачный провайдер Corpsoft24 запустил новую услугу: предоставление готовых кластеров на базе Kubernetes – Kubernetes-as-a-Service. Услуга позволит клиентам Corpsoft24 использовать все преимущества серверных кластеров в облаке, не обладая при этом специальными знаниями.

Kubernetes – набирающее популярность открытое ПО для оркестровки контейнеризированных приложений, то есть для создания кластеров из нескольких серверов в облачных средах. Популярность Kubernetes обеспечивает не только открытая архитектура, но и то, что платформа поддерживает все основные технологии контейнеризации, включая containerd, cri-o и другие.

По словам Михаила Сергеева, ведущего инженера Corpsoft24, кластеры на базе Kubernetes отличаются повышенной отказоустойчивостью, надежностью и востребованы в бизнесе, где любой простой ИТ-приложений критичен.

«Даже если часть кластера по какой-то причине выйдет из строя, оставшаяся возьмёт вычислительную нагрузку приложений на себя. Кроме того, кластеры используются для безопасного обновления приложений без простоя для бизнеса. Спрос на Kubernetes растет в финансовой отрасли, телекоме, ритейле и других сегментах рынка», – сказал Михаил Сергеев.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами кластерных решений, приложения компании должны быть рассчитаны на микросервисную архитектуру, а не представлять сплошной монолит, как это обычно бывает. Изменения требуют временных и финансовых ресурсов.

«Это основной сдерживающий фактор для использования кластеров. Но есть и второй – недостаток квалифицированных специалистов по Kubernetes на рынке. Именно этот барьер позволяет преодолеть услуга Kubernetes-as-a-Service», – отмеитл Михаил Сергеев.

В рамках Kubernetes-as-a-Service Corpsoft24 предоставляет преднастроенный серверный кластер для использования в облачной среде, что откроет доступ к преимуществам кластерных технологий для более широкой бизнес-аудитории.

Corpsoft24 утверждает, что успешно реализовала пилотный проект для крупной финансовой организации по запуску готового кластера под требования клиента.