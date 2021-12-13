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«Вконтакте» запустила сервис онлайн-фитнеса с бесплатными программами от призёров чемпионатов и мастеров спорта

Социальная сеть «Вконтакте» объявила о расширении набора сервисов, призванных помогать людям поддерживать здоровый образ жизни и заботиться о себе. На платформе «Здоровье Вконтакте» запускается сервис «Тренировки» — персонализированные фитнес-занятия с призёрами чемпионатов и мастерами спорта. Сервис предлагает каждому пользователю индивидуальную программу — с учётом пожеланий и уровня подготовки.

Все занятия подстраиваются под конкретного человека с помощью алгоритмов. Перед началом тренировок можно выбрать их длительность и комфортный формат: заниматься с собственным весом или утяжелением, развивать растяжку, мобильность суставов или выносливость. После каждого занятия сервис предложит оценить, насколько лёгкой или тяжёлой была нагрузка. Ответы помогут скорректировать программу.

Мини-приложение объединило более 1,3 тыс. упражнений в большой каталог тренировок: от пятиминутных упражнений для спины — их можно выполнить даже на рабочем месте — до длинных вдумчивых проработок разных групп мышц. Подготовкой занятий руководит тренер высшей категории, кандидат в мастера спорта по плаванию, чемпионка Санкт-Петербурга и призёр Чемпионата России по фитнесу Анастасия Володина. Составлять тренировочные программы помогают сертифицированные тренеры: мастера спорта и к. м. с. по разным дисциплинам, призёры международных конкурсов и соревнований, в том числе чемпионатов России и Европы, авторы уникальных программ и методик. Достаточно запустить видео с занятием и начать повторять за тренером: довести технику до совершенства помогут аудиоподсказки.

Каждая тренировка развивает четыре основных навыка: мобильность, гибкость, силу и кардио. Следить за их прогрессом и количеством потраченных калорий можно в своём профиле в «Тренировках». Кроме того, в сервисе можно почитать статьи о спорте от профессиональных тренеров и специалистов. Они помогут найти ответы на популярные вопросы: например, узнать, что полезнее съесть до или после физической нагрузки.

Системная работа с рекламодателями и интеграция продуктов в единую экосистему VK позволяет социальной сети «Вконтакте» предлагать пользователям бесплатно функции, которые доступны в сторонних сервисах только как премиум-возможности. В будущем для глубокой персонализации тренировочного процесса пользователям «Тренировок» станут доступны в том числе платные функции — например, индивидуальная работа с тренером онлайн.

Платформа «Здоровье Вконтакте» объединяет сервисы, которые помогают поддерживать здоровый образ жизни и заботиться о самочувствии: «Дневник питания», «Шаги», виджеты и мини-приложения, которые помогают бросать курить, обучаться дыхательным техникам, не забывать принять лекарства, контролировать динамику своего состояния и симптомов болезни. Все они, включая новый сервис «Тренировки», доступны на вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «Вконтакте».

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