«Почта банк» запустил сервис для самозанятых в мобильном приложении

Теперь в мобильном и интернет-приложении «Почта банк онлайн» можно зарегистрироваться самозанятым и получить онлайн-сервисы для ведения своего бизнеса. В дополнение – статус зарплатного клиента банка и возможность получить кредит на особых условиях.

Пройдя за 2 минуты простую процедуру в мобильном приложении, пользователь официально регистрируется как самозанятый в ФНС. При этом клиентам банка не нужно для этого посещать ни ФНС, ни отделение банка. Остальные могут также полностью удаленно пройти процедуру идентификации через Единую биометрическую систему, открыть в банке счет и зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Сервис «Веду бизнес» собрал все самые важные и необходимые предпринимателю в ежедневной работе функции. В личном кабинете можно: формировать чеки по наличной и безналичной оплате товаров и услуг; формировать справки о постановке на учет и доходах; получать информацию о начисленных налогах, задолженности и пенях; оплатить налоги в один клик или провести любые другие платежи; сняться с учета в ФНС.

Одно из важнейших преимуществ для самозанятых в «Почта банке» – получение статуса зарплатного клиента. При регулярном поступлении денег на счет (от 20 тыс. руб. ежемесячно в течение 3 месяцев) клиент получает все преимущества зарплатного клиента: до 7,5% годовых на минимальный остаток средств на сберегательном счете; бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах до 30 тыс. руб. ежемесячно и другие бонусы.

Еще один весомый аргумент для предпринимателя открыть счет в «Почта банке» и зарегистрироваться как самозанятый – это возможность получить кредит на особых условиях. «Для самозанятых, зарегистрированных в «Почта банке», существенно повышаются шансы на получение кредита, а также они могут рассчитывать на льготные условия по кредиту. Банк, видя доход предпринимателя и движение средств на его счете, может одобрить ему больше сумму кредита и предложить более привлекательную ставку», – отметил член правления, директор по продуктам и технологиям «Почта банка» Григорий Бабаджанян.

С 2020 г. сегмент самозанятых в нашей стране начал расти опережающими темпами: по подсчетам ФНС, количество официально зарегистрированных самозанятых граждан выросло более чем в 3,5 раза. В результате пандемии и перехода на «удаленку» многие граждане в силу ряда причин перестали трудиться в штате компаний и стали «работать на себя», получив статус самозанятых. Росту числа самозанятых также способствовала программа государства, стимулирующая выход самозанятых «из тени». При этом перспективы дальнейшего роста огромны: по данным экспертов, число самозанятых россиян сегодня составляет более 15 млн человек, и только 3,1 млн. из них официально зарегистрированы в ФНС. Банки, в свою очередь, видя перспективы этого сегмента, разрабатывают для этой категории клиентов различные предложения и сервисы.

«Самозанятый предприниматель, с одной стороны, такой же гражданин и потребитель, как и все остальные. Но при этом он все же бизнесмен, что определяет его специфические потребности и приоритеты. Понимая их, мы постарались сделать действительно удобный и нужный сервис, чтобы все необходимое было в нашем мобильном приложении «под рукой». И чтобы свое время он мог посвятить развитию бизнеса», – отметил Григорий Бабаджанян.

Сервис «Веду бизнес» запущен для устройств, работающих на платформе Android. В ближайшее время он станет доступным и для владельцев смартфонов на ОС iOS.