И трактор имеет характер: ИИ Smart Engines научился распознавать права трактористов

Научно-исследовательская компания Smart Engines научила свой искусственный интеллект распознавать удостоверения тракториста-машиниста. Таким образом, в Smart Engines хотели подчеркнуть необходимость применения высоких технологий для упрощения работы с документами во всех сферах экономики, от промышленности до сельского хозяйства.

Система Smart Engines позволяет распознавать данные более чем 1834 типов документов, удостоверяющих личность, включая паспорта, водительские удостоверения, СТС, СНИЛС и другие. С помощью программного обеспечения Smart ID Engine можно легко обеспечить быстрое и безопасное дистанционное привлечение и обслуживание клиентов банков, страховых компаний, операторов связи, микрофинансовых организаций, брокеров, туроператоров и других организаций. Продукт позволяет организовать продажу финансовых, страховых, транспортных услуг и продуктов, билетов и сим карт в вендинговых машинах и терминалах.

Технология Smart ID Engine делает процесс распознавания прав тракториста и других документов быстрым и удобным. Система автоматически обнаруживает, определяет тип и распознает данные удостоверяющего документа. Алгоритмы распознавания устойчивы к плохим условиям освещения, ракурсу съемки и геометрическим искажениям. Технология умеет распознавать даже «книжку» российского паспорта.

Высокую точность и скорость извлечения данных обеспечивают алгоритмы зеленого ИИ, в основе которых лежат результаты научных исследований ученых Smart Engines в области создания легковесных нейронных сетей. Процесс сканирования выполняется автоматически на самих устройствах, без передачи данных вовне. Это позволяет обеспечивать безопасность обработки персональных данных в соответствии с международными стандартами. Используя Smart ID Engine, компании могут распознавать данные документов на фотографиях, сканах и в видеопотоке в режиме реального времени. Инструментарий программного продукта доступен разработчикам для встраивания в мобильные, серверные и десктопные приложения.