Softline вступила в Microsoft Intelligent Security Association

Softline, российский поставщик ИТ-решений и сервисов, специализирующийся на цифровой трансформации бизнеса, облаках и информационной безопасности, стала участником Ассоциации информационной безопасности Майкрософт (MISA).

MISA представляет собой экосистему независимых поставщиков программного обеспечения и управляемых услуг безопасности, интегрирующих свои решения между собой для повышения безопасности в условиях появления все новых киберугроз.

Корпорация Microsoft является лидером в пяти магических квадратах Gartner, что свидетельствует о ее высокой конкурентоспособности на рынке ИБ-решений в странах с быстрорастущей экономикой.

Сергей Черноволенко, глобальный CEO Softline, сказал: «Корпорация Microsoft стремительно укрепляет свои позиции на рынке передовых решений для кибербезопасности, а Softline является ведущим международным поставщиком облачных решений и решений для ИБ. Мы инвестируем в наши коммерческие продукты, в создании которых участвуют сотни разработчиков, и постоянно развиваем наши компетенции, реализуя новые проекты для компаний. Стать членом MISA — это не только большая честь для Softline, но и знак признания наших возможностей в этой области. Мы уверены, что членство в MISA и сотрудничество с Microsoft позволят Softline предоставить нашим общим клиентам еще больше возможностей в области кибербезопасности и управления облачными средами».

В современном мире цифровая информация стала ценным активом, своего рода новым золотом. Поэтому многие компании предъявляют высокие требования к защите данных и управлению ими. Пандемия и последующий переход в удаленный или гибридный формат повысили спрос на продукты в области информационной безопасности. Решения Softline по кибербезопасности для платформы Microsoft Azure Sentinel помогают клиентам обезопасить свои данные, инфраструктуру и приложения, выявлять угрозы для бизнеса, а также предотвращать утечки и изощренные направленные атаки. По мере роста спроса на облачные решения и продукты, предоставляемые по модели подписки, Softline активно использует свои собственные методы, а также инструменты и компетенции Microsoft для обеспечения безопасности клиентов.

Алекс Симонс, корпоративный вице-президент по управлению партнерскими программами в подразделении идентификации Microsoft, сказал: «Миссию Microsoft мы видим в избавлении от необходимости использовать пароли и в защите корпоративных учетных данных пользователей. Мы рады тому, что наши партнеры охотно поддерживают эту цель и интегрируют свои решения с нашей платформой, участвуя в Microsoft Intelligent Security Association».

Softline имеет все четыре расширенные специализации по кибербезопасности от Microsoft. Среди них – Cloud Security, Identity and Access Management, Information Protection and Governance, а также Threat Protection.