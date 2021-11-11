Россия вошла в топ-5 стран по количеству хакерских угроз на Android

Россия вошла в пятерку стран с наибольшим количеством угроз для пользователей Android. За период с мая по август 2021 г. число обнаруженных Android-угроз увеличилось на 32,6% в сравнении с началом года. Рост активности хакеров также зафиксирован в Индии, Бразилии, Мексике и на Украине, следует из отчета о веб-угрозах международного разработчика антивирусных решений Eset.

Стоит отдельно отметить возросшую активность банковских вредоносных программ и приложений для Android — таких атак стало на 200% больше с начала текущего года. Например, число скачиваний распространенного в России опасного трояна TrojanDropper.Agent, который проникает в операционную систему, меняет внутренние настройки и ворует личные данные, увеличилось на 18,4%.

Другие категории, в которых наблюдается рост киберугроз — это шпионское ПО (+71%) и трояны для показа нежелательной рекламы (+63%) на Android.

Единственными категориями угроз, доля которых в мире снизилась с мая по август, стали криптомайнеры (-14,3%) и программы-вымогатели (-7,7%).