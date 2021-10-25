«Вконтакте» запустила автоматический перевод публикаций с помощью нейросетей

«Вконтакте» запустила автоматический перевод размещённых в сообществах публикаций с русского на английский язык. Новая функция поможет пользователям из разных стран знакомиться с уникальным русскоязычным контентом социальной сети. В свою очередь, авторы смогут рассказать о себе более широкой аудитории.

Надёжность машинного перевода и определения языка материалов обеспечивает собственная технология «Вконтакте». Она основана на нейросетевой модели, обученной на открытых данных. Технология адаптирована под манеру общения пользователей социальной сети «Вконтакте» и учитывает особенности лексики в разных сообществах: например, хорошо различает сленг и позволяет переводить на уровне специализированных сервисов как художественные тексты, так и разговорные фразы или официально-деловые публикации.

При переходе к русскоязычной публикации из поисковой системы или по прямой ссылке можно сразу же увидеть автоматически созданный перевод материала или включить его нажатием одной кнопки. Функция доступна в десктопной версии «Вконтакте». В первую очередь автопереводы станут доступны для материалов крупных пабликов соцсети, затем мультиязычные версии появятся для публикаций из всех сообществ.

Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте», сказал: «Пользователи из других стран всё чаще проявляют интерес к русскоязычному контенту, который размещается «Вконтакте». Мы следуем глобальной цели — разрушить любые барьеры в коммуникации, поэтому продолжаем инвестировать в технологии машинного обучения: они открывают больше возможностей для общения людей друг с другом. С автоматическими переводами обмениваться опытом, мнениями, знаниями или забавными историями жителям разных стран и континентов становится проще. В будущем мы планируем добавить возможность моментальных машинных переводов не только для публикаций, но также для комментариев, сообщений и всего контента в социальной сети».

Ранее в обновлённом видеоплеере «Вконтакте» появились автоматические субтитры на русском языке: они созданы на базе собственных технологий соцсети по распознаванию речи, алгоритмов машинного обучения «VK Видео» и технологий интеллектуального шумоподавления единой платформы видеозвонков. Автоматические субтитры полезны, когда важно соблюдать тишину, нужно посмотреть видео без звука или не хочется мешать окружающим. Также людям с нарушениями слуха стало проще понимать содержание видео.