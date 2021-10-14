На платформе «Карта инновационных решений» появился раздел с разработками в области строительства

Новый раздел с разработками в сфере строительства появился на онлайн-платформе «Карта инновационных решений».

«В новом разделе содержится более 350 российских перспективных инновационных разработок в сфере строительства, включая те, что были представлены на недавнем городском форуме по инновациям в строительстве. Более 60 процентов из них созданы московскими компаниями», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Представленные решения разделены на три категории по аналогии с этапами жизненного цикла любого строения: «Городское планирование и проектирование», «Строительство» и «Управление и эксплуатация». Помимо трех категорий, все продукты разделены на 16 направлений по видам технологий. Самые популярные технологии – искусственный интеллект, интернет вещей и BIM (создание трехмерных моделей зданий, содержащих их архитектурные, инженерно-технические и другие характеристики).



Новый раздел с разработками в строительстве появился на онлайн-платформе «Карта инновационных решений»

Так, в категории «Городское планирование и проектирование» размещено 91 решение. В их числе — платформа для управления проектами капитального строительства и реконструкции с использованием цифровых двойников, дрон для сбора данных с помощью высокоточного трехмерного сканирования территорий, система 3D-моделирования зданий. В этом же разделе представлена платформа смешанной реальности для строителей. Она позволяет навести планшет на место будущего здания и визуализировать его цифровую модель прямо на местности, а также сопоставить виртуальный объект с настоящим и встроить его в реальную физическую обстановку.

В категории «Строительство» размещены 246 продуктов. Среди них — мобильный строительный 3D-принтер, цифровой стенд для информирования жителей о строительстве новых объектов в районе, энергосберегающий лифт, а также железобетонный блок высотой в один этаж со встроенными внутрь сетевыми коммуникациями здания — водоснабжением, канализацией, вентиляцией и кондиционированием.

В разделе «Эксплуатация и управление» содержится 171 решение. К ним относится беспилотный летательный комплекс для обследования внутреннего пространства помещений, платформа комплексного мониторинга микроклимата помещений, платформа анализа стоимости недвижимости, система автоматизированного учета и контроля ресурсов ЖКХ и другие.

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Кроме того, для экспертов и предпринимателей на платформе размещены материалы о наиболее перспективных технологических направлениях, которые будут востребованы в ближайшие годы.

Разместить в разделе информацию о своей разработке может любая российская компания. Для этого необходимо зайти во вкладку «Спецпроекты» на «Карте инновационных решений» и выбрать раздел «Инновационные технологии в строительстве». Заявки обрабатываются в течение 10 рабочих дней.

«Карта инновационных решений» заработала в столице в сентябре прошлого года. Ее оператором выступает Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательству и инновационного развития. Цель платформы — привлечь внимание к российским инновациям и помочь разработчикам технологических новинок рассказать о своих проектах, а также найти партнеров и заказчиков.