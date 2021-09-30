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Зампредседателя Правительства поздравил россиян с Днем интернета

Зампредседателя Правительства Дмитрий Чернышенко обратился к россиянам с поздравлением: «Ежегодно 30 сентября мы празднуем достаточно молодой, но уже ставший традиционным праздник - День интернета.

Мы живем в век стремительной цифровой трансформации, и сегодня интернет — это огромный повседневный мир, без которого уже трудно представить нашу с вами жизнь. Мы пользуемся им, чтобы решить бытовые вопросы, активно применяем для обучения, общения друг с другом и, конечно, для рабочих коммуникаций».

Зампредседателя подчеркнул важность сотрудников, которые занимаются цифровыми технологиями сегодня: «Отдельно я бы хотел отметить успехи специалистов, которые трудятся в этой сфере. В июле 2021 года Россия одной из первых в мире зарегистрировала патент на программу, созданную искусственным интеллектом, а наша сборная WorldSkills Russia заняла 1 место на открытом чемпионате. Соревнования проводились по цифровым направлениям, например, эксплуатация беспилотных авиационных систем, разработка мобильных приложений, машинное обучение и большие данные».

Также Дмитрий Чернышенко отметил, что сегодня доступность цифровых технологий — один из важнейших приоритетов государства, и отметил результаты страны в этой сфере: «На сегодняшний день Россия входит в ТОП-3 стран с наименьшей стоимостью мобильного интернета и занимает 1-ое место по дешевизне безлимитного интернета. По данным экспертов, ежедневно в нашей стране интернетом пользуется около 100 млн человек, и это количество с каждым годом увеличивается».

По словам зампредседателя, исследования за 2021 г. показали, что портал «Госуслуги» занимает 4 место в мире по посещаемости сайтов в сфере государственного управления.

В поздравлении Дмитрий Чернышенко признает, что большую роль в ускорении процесса цифровой трансформации сыграла и пандемия: «За этот период Россия вошла в ТОП-5 мировых лидеров по темпам отказа от наличных платежей в пользу безналичных. Сегодня практически везде мы можем расплатиться за считанные секунды, приложив просто карту или телефон к аппарату».

Зампредседателя напомнил о планах обеспечить качественный интернет во всех российских школах до конца 2021 г. Не менее важными для правительства, подчеркнул он, являются вопросы кибербезопасности и защиты детей в сети.

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