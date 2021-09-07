Lenovo представляет инновации для отказоустойчивых периферийных вычислений

Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG), подразделение Lenovo, объявила, что первой выпустит на рынок программное решение VMware для периферии, работающее на базе отказоустойчивых серверов ThinkSystem SE350. Новая система, в которой ПО VMware заранее устанавливается на два устройства ThinkSystem SE350 с повышенной надежностью и безопасностью, будет внедряться непосредственно на периферийные сайты заказчика. Кроме того, представители Lenovo анонсировали новую версию ПО Lenovo Open Cloud Automation для автоматизации планирования, внедрения и постоянного управления облачными развертываниями ЦОДа на всех пограничных сайтах. Теперь организации могут контролировать облачные и периферийные для ЦОДов, используя одно и то же программное обеспечение.

Гибридные вычисления — реальность будущего, благодаря которой потребность в системах «от периферии до облака» (edge-to-cloud) постоянно растет. В настоящее время Lenovo разрабатывает оптимизированные инфраструктуры, которые позволят заказчикам успешно работать в таких гибридных средах. «Сегодня гибридно-облачные модели, обеспечивающие устойчивость бизнеса и более эффективную работу приложений и пользователей, внедряются в облаке и на периферии. Наше новое решение соответствует требованиям такой гибридной модели, — говорит Чарльз Ферланд (Charles Ferland), вице-президент и генеральный директор по периферийным вычислениям и взаимодействию с поставщиками услуг связи компании Lenovo ISG. — Ему требуется в два раза меньше серверов, и оно полностью реализует все преимущества встроенных сетевых функций ThinkSystem SE350, что исключает необходимость в других элементах сетевой конфигурации на периферийных объектах».

Lenovo — первая компания, которая выпустит на рынок новое программное решение VMware для периферии. Это ПО будет работать на базе серверов Lenovo ThinkSystem SE350. Встроенные средства коммутации и поддержка беспроводных подключений в новом решении упростят построение сетей и позволят обойтись без внешних сетевых устройств на периферии, что упростит операции и сделает их более безошибочными. Приобретая эту интегрированную предустановленную систему, пользователи VMware на граничных объектах смогут работать в той же среде, что и в ЦОДе.

«Мы очень рады сотрудничеству с Lenovo, поскольку оно позволит нашим заказчикам использовать инновации ЦОДа в публичном облаке и на периферии», — говорит Мунеиб Минхазуддин (Muneyb Minhazuddin), вице-президент по периферийным вычислениям компании VMware.

Новое решение подойдет для удаленных объектов, где требуется обработка данных ближе к источнику их создания и пользователям, — например, для розничных магазинов, производственных предприятий и школ. Благодаря повышенной прочности ThinkSystem SE350 новое решение сможет выдерживать экстремальные температуры и сильные удары. Кроме того, для защиты данных и устройств используются зашифрованные жесткие диски, датчики движения и обнаружения попыток несанкционированного вскрытия.

Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру Облака

Для развертывания удаленных граничных объектов необходимы инструменты управления, с помощью которых организации смогут легко автоматизировать задачи без привлечения новых специалистов. Компания Lenovo улучшила программное решение Open Cloud Automation, включив в него функции поддержки периферии. Благодаря передовым средствам управления периферийными вычислениями заказчики быстро увидят отдачу от инвестиций в это ПО. Единый интерфейс автоматизирует планирование, внедрение и текущее управление физической и виртуальной инфраструктурой, необходимой для размещения облачных приложений в ЦОДе и на тысячах граничных объектов.

Многие клиенты, включая T-Systems, использовали это решение для оптимизации ИТ и подготовки систем к задачам завтрашнего дня. Компании T-Systems требовалось сократить затраты и модернизировать инфраструктуру с помощью открытой и комплексной автоматизированной платформы, которая бы смогла поддерживать будущие рабочие нагрузки локальных и удаленных пользователей и при этом не требовала бы замены имеющихся сред.

«Все стандартные операции сейчас полностью автоматизированы благодаря LOC-A, — отмечает Томас Рампф (Thomas Rumpf), директор по технологиям частного облака компании T-Systems. — При этом мы по-прежнему выполняем индивидуальную настройку сервисов с помощью автоматизированных шаблонов. Это позволило сократить затраты наших клиентов на 30–40%».