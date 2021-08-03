Разделы

Безопасность Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Минцифры запустило мобильное приложение для подписания договоров онлайн

Минцифры России запустило мобильное приложение для подписания договоров онлайн.

«Госключ» — сервис для пользователей портала госуслуг с подтвержденной учетной записью, которых сейчас почти 80 млн.

В приложении бесплатно создается электронная подпись пользователя, которая хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства. Установить приложение и получить электронную подпись пользователь сможет менее, чем за три минуты.

Первым электронным договором, который можно подписать с помощью «Госключа», стал договор на оказание услуг сотовой связи. Сейчас эта возможность доступна для абонентов Tele2. В ближайшее время такую опцию откроют МТС, «Мегафон» и «Билайн».

В будущем перечень сделок и юридических документов, которые можно подписывать с помощью нового сервиса, будет расширен. В том числе планируется использование «Госключа» для онлайн-подписания договоров купли-продажи автомобиля и аренды недвижимости.

Эксперимент по использованию электронной подписи реализует Минцифры России в рамках Постановления Правительства России от 15 июля 2021 г. №1207. В проекте используются сервисы единой цифровой платформы для создания и выдачи электронной подписи, предоставляемые «Ростелекомом» и ВТБ.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне смогут подписывать коммерческие договоры через портал госуслуг

В России теперь можно взять Windows 11 в аренду. Цены ниже, чем в США

Microsoft «убивает» Skype. Закрыта его корпоративная версия

«Яндекс» открыл бесплатную библиотеку электронных книг. Хорошую, но маленькую

Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета

Киберпартизаны заявили о взломе паспортной системы Белоруссии. Это «самая масштабная» атака на госсистемы страны

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами

8 компактных водонагревателей для маленькой ванной комнаты

Отдыхаем на природе: как использовать смартфон без связи и интернета

Показать еще

Наука

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории

Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов
Показать еще