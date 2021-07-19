Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Yadro Vegman

В целях развития технологического сотрудничества компании «Ред софт» и Yadro провели тестирование продуктов и подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» с серверами Yadro Vegman S220 и S320. Результат отражен в двусторонних сертификатах.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Vegman S220 и S320 – высокоплотные российские масштабируемые серверы корпоративного контента, предназначенные для работы с большими и быстрорастущими наборами данных благодаря объёмной подсистеме хранения, быстрым сетевым подключениям и поддержке современных ускорителей для интеллектуальной обработки данных. Выпуск серверов Vegman S220 и S320 осуществляется на собственной производственной площадке Yadro в Московской области, оба продукта зарегистрированы в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции.