Число обращений к электронным услугам для бизнеса на портале mos.ru достигло миллиона в год

Более 338 тысяч корпоративных кабинетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей зарегистрировано на столичном портале mos.ru. Только за 2020 год бизнесмены воспользовались онлайн-услугами и сервисами на сайте около миллиона раз. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Использование цифровой экосистемы города значительно упрощает для предпринимателей коммуникацию с госорганами и между собой. На портале mos.ru сегодня зарегистрировано более 338 тысяч корпоративных кабинетов юридических лиц и ИП. Здесь бизнесу доступно более 200 онлайн-услуг и сервисов. Мы видим, что их востребованность постоянно растет. Только в 2020 году предприниматели обратились за ними около миллиона раз», — отметила Наталья Сергунина.

Онлайн-услуги и сервисы для бизнес-сообщества собраны в общем каталоге и систематизированы по категориям для удобства поиска: торговля и реклама, строительство, транспорт и другие. Часть услуг оказывается на сайтах профильных ведомств, но предпринимателям не нужно тратить время на поиск ответственных служб. Они будут переадресованы на нужные страницы автоматически.

Важным результатом 2020 года на mos.ru стало обновление корпоративного кабинета для юрлиц и ИП. Теперь он функционирует как единая площадка для всех сотрудников организации. Им доступен полноценный рабочий стол, в котором размещены настраиваемые виджеты и полезная информация, а также новые разделы «Городская недвижимость» и «Поддержка бизнеса». Через корпоративный кабинет пользователи могут направить сведения в торговый реестр города, узнать о начислениях от государственных органов — Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и других.

Кроме того, более 20 цифровых продуктов для предпринимателей столицы представлено на платформе «Малый бизнес Москвы». В 2020 году ими воспользовались более 42,5 тысячи раз. Самыми востребованными стали онлайн-услуга «Законодательный бизнес-дайджест» и сервис «Проверка контрагента».

Еще 20 цифровых сервисов и программ развития предлагает портал Московского инновационного кластера i.moscow. Например, они помогают найти подходящие помещения для организации производства или площадку для тестирования продукта, привлечь деловых партнеров и инвесторов. За прошлый год предприниматели воспользовались ими свыше двух миллионов раз. Кроме того, на i.moscow работает навигатор более чем по 200 мерам поддержки. С его помощью можно определить, на какую поддержку от городских властей, федеральных органов власти и институтов развития компания или ИП может рассчитывать.