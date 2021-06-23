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Комплекс для корпоративных коммуникаций, созданный полностью на российских решениях

Компании «Базальт СПО» и CommuniGate Systems создали программный комплекс для корпоративных коммуникаций, полностью построенный на российских решениях. Результаты тестовых испытаний подтвердили: платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 корректно работает в среде российских ОС «Альт Сервер 9» и защищенной ОС «Альт 8 СП Сервер», сертифицированной ФСТЭК России. На основе этого комплекса государственные и коммерческие организации будут строить технологически независимую, комфортную, производительную и надежно защищенную среду обмена информацией.

Программный комплекс «Альт»-CommuniGate Pro 6.3 работает на компьютерах с российскими и зарубежными процессорами архитектур «Эльбрус», ARM, MIPSEL, PowerPC, x86. Этот комплекс могут одновременно использовать десятки тысяч человек. Испытания показали, что его корректная работа сохраняется даже при самой высокой нагрузке. Регулярное обновление компонентов проходит без сбоев, целостность ОС не нарушается, коммуникации не прерываются, данные не искажаются и не теряются.

Ведущий архитектор CommuniGate Systems Иван Рыжаев подчеркнул, что платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro позволяет надежно защитить информацию от несанкционированного доступа. Для этого задействованы сквозная аутентификация и авторизация пользователей рабочих станций – их обеспечивают контроллеры «ALT-домен» и FreeIPA совместно со встроенными сервисами безопасности CommuniGate Pro 6.3.

Эльяс Касми

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