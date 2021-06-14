Определились финалисты конкурса для изобретателей «Новатор Москвы»

Определены 36 финалистов конкурса для изобретателей на премию мэра Москвы «Новатор Москвы». В общей сложности было подано 740 заявок — в 1,5 раза больше, чем в 2020 г. Теперь номинантам предстоит презентовать свои продукты инвесторам, представителям крупного бизнеса и органов государственной власти. Им нужно будет подтвердить актуальность разработки, ее научную новизну и востребованность на рынке. Презентация намечена на 15 июня 2021 г. Победителями станут авторы 18 проектов — коллективы или индивидуальные участники.

«Конкуренция между участниками очень высока, как и уровень представленных ими проектов. Для нас важно, что разработки конкурсантов носят именно прикладной характер — предлагают конкретные решения для улучшения качества жизни, трансформации городской среды. Премии присуждаются в трех номинациях — «Лидеры инноваций», «Проект будущего» и «Меняющие реальность». Мне кажется, эти названия в полной мере отражают значение труда изобретателей и их прорывных идей в современном мире», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В общей сложности было подано 740 заявок — в 1,5 раза больше, чем в 2020 г.

Среди проектов-финалистов — перспективная система нейроуправления бионическим протезом, новейший препарат для лечения ишемических сердечно-сосудистых заболеваний, комплекс для спасения маломобильных людей с высоты при пожаре, инновационная модель отопления на основе энергосберегающей технологии, умная система энергоучета с заложенным в нее функционалом интернета вещей, а также высокоскоростная тоннельная транспортная система для мегаполисов будущего (расчетная скорость перевозки пассажиров и грузов — свыше 300 километров в час).

Кроме того, за премию поборется технология круглогодичного выращивания агрокультур на вертикальных фермах в городских условиях. Используя возможности искусственного интеллекта, проект сокращает расход воды на 95%, обеспечивает постоянный уход и поддерживает заданный микроклимат, подходящий конкретному виду растений.

Еще одно уникальное решение, вышедшее в финал конкурса, — спасательная капсула для экстренной эвакуации людей с высотных объектов (зданий и сооружений высотой от 10 до тысячи с лишним метров). Система может применяться в нештатных ситуациях, когда обычные способы эвакуации невозможны. Сами разработчики описывают проект так: автономное ранцевое пневмокаркасное парашютирующее устройство с воздушным посадочным демпфером.

«Из 740 заявок, поступивших для участия в конкурсе «Новатор Москвы», в шорт-лист попали сильнейшие изобретения и разработки. Они успешно прошли правовую и научную экспертизы, а также показали экономический потенциал», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Отбор финалистов проходил в несколько этапов. Сначала независимые эксперты проверили подлинность предоставленных документов и отсутствие патентных нарушений, затем исследовали научную ценность проектов и подтвердили их инновационность. После этого специалисты оценили конкурентоспособность и потенциальную востребованность разработок.

В конкурсе предусмотрено три номинации: «Проект будущего» — для изобретений, у которых есть оформленная инновационная идея или охранный документ, удостоверяющий авторство или исключительное право на нее; «Меняющие реальность» — для разработок, уже имеющих бизнес-модель с анализом рынка и оценку рыночной привлекательности; «Лидеры инноваций» — для проектов, при реализации которых неоднократно была получена выручка.

В каждой из номинаций выделено шесть направлений: «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды», «Благоустройство и строительство», «Общественные проекты».

Лауреаты конкурса получат от ₽500 тыс. до ₽1,5 млн. Общий размер призового фонда — более ₽20,7 млн.

Ежегодная премия «Новатор Москвы» учреждена мэром Москвы в августе 2019 г. Ее присуждают за лучшие инновационные решения, созданные гражданами России, которые живут или ведут деятельность в столице. В конкурсе можно участвовать как индивидуально, так и в составе коллектива до пяти человек. Организатором выступает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития, а оператором — Агентство инноваций Москвы.