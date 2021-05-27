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МТС перенесла в облако ИТ-инфраструктуру ГК «Ренна»

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о реализации цифрового проекта для дистрибьюторского подразделения группы компаний «Ренна», представляющей известные российские бренды «Коровка из Кореновки», «Алексеевское» и другие. Группа компаний перенесла бизнес-приложения «1С» на облачную платформу CloudMTS. Это позволило обеспечить высокую скорость работы программ «1С» и снизить издержки по сравнению с традиционным подходом на 25 процентов.

В рамках сотрудничества провайдер предоставил комбинату вычислительные ресурсы, оптимизированные под работу с системами «1С». Теперь в облаке работают бизнес-приложения, отвечающие за учетные системы собственной дистрибьюторской компании.

Команда сертифицированных специалистов CloudMTS оказывает круглосуточную техническую поддержку систем в облаке. При необходимости эксперты дорабатывают и вносят изменения в функциональность программ с учетом индивидуальных требований компании. Также провайдер обеспечивает резервное копирование данных и их оперативное восстановление. Подключение к облаку происходит через защищенные каналы связи провайдера.

«На сегодняшний день для большинства предприятий ключевая задача - сохранить качество продукта, предоставив доступную цену потребителю. В частности, облачные ресурсы МТС позволяют исключить необходимость выделять площадь и отдельных сотрудников для поддержки работы ИТ-оборудования. Не нужно нести ежегодные расходы на обновление и увеличение мощности серверов. Накопленный опыт позволяет нам уверенно говорить о том, что использование современных технологий обеспечивает экономию на затратах в самых разных сферах производства и услуг», — отметила директор по работе с корпоративными клиентами МТС в Краснодарском крае Елена Усенко.

Помимо облачных сервисов подразделения группы компаний «Ренна» используют в работе мобильные и фиксированные услуги связи МТС.

Дмитрий Степанов

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