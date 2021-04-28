«Mail.ru Цифровые технологии» запустила коммуникационную платформу для гибридного офиса

«Mail.ru Цифровые технологии» (входит в состав Mail.ru Group) представила новую коммуникационную платформу для гибридного офиса на базе Myteam. Инструменты платформы помогают настроить взаимодействие компании и сотрудников во всех форматах — от рабочих встреч и генерации идей до организации обучения и автоматизации решения проблем.

Гибридный офис становится популярным форматом: самоизоляция показала — продуктивность работы не снижается от того, что члены команды находятся в разных местах. Компании все чаще дают сотрудникам возможность выбирать, где работать сегодня – в офисе или дома. Коммуникационная платформа Myteam поможет компаниям организовать тесное и эффективное взаимодействие между коллегами, настроить асинхронную коммуникацию и трансформировать опыт сотрудников.

Myteam – это большой набор инструментов для эффективной коммуникации в едином интерфейсе. Для сотрудника Myteam – это цифровое рабочее место, доступное с любого устройства – от стационарного ПК до смартфона.

Пользователи Myteam могут вести переписку, общаться с помощью аудио- и видеозвонков (как один на один, так и командой), проводить онлайн-встречи в формате вебинара с получением резюме в конце и сохранением переписки в соответствующей группе. Не упустить ничего важного и контролировать исполнение заданий поможет опция постановки оперативных задач – это можно сделать прямо из сообщения в чате. Также в Myteam можно встроить наглядную организационную структуру компании, чтобы каждый сотрудник в любой момент мог найти контакты нужного коллеги. Myteam интегрируется с сервисами для совместной работы над идеями, подготовки документов и другими, что позволяет распределенным командам быть эффективными и продуктивными.

Взаимодействовать с платформой можно даже голосом – в Myteam может быть встроен «Цифровой помощник» на базе искусственного интеллекта. Он способен поддерживать диалог на естественном языке и, за счет интеграции с корпоративными системами, выполнять различные задачи сотрудников. Таким образом, самые частые запросы к корпоративным системам – заказ пропусков, бронирование переговорных комнат и т. д. – автоматизируются.

Коммуникационная платформа поддерживает модульную интеграцию с другими продуктами «Mail.ru Цифровые технолонии». Компания может подключать и отключать их, ориентируясь на свои особенности и потребности. Таким образом, в коммуникационную платформу может быть встроена функциональность корпоративной социальной сети, сервисы для сбора обратной связи и HR-аналитики, а также модуль для обучения сотрудников.

«Переход на формат гибридного офиса связан для компании с серьезными трансформациями – организационными, управленческими, культурными. И важно, чтобы они поддерживались технологическими изменениями. Наша новая коммуникационная платформа Myteam – хороший фундамент для этого. Она поможет бизнесу, находящемуся в процессе переосмысления подхода к организации рабочего процесса, быстрее адаптироваться к новым реалиям. А от этого напрямую зависят скорость развития и конкурентоспособность», – отметил Павел Гонтарев, управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии».