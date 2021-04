Представьте, что существует технология, способная решить ваши самые важные бизнес-задачи

Презентация Intel «Технологии, способные удивлять - 2021» (How Wonderful Gets Done 2021) предоставит вам такую возможность. Узнайте напрямую от топ-менеджмента компании Intel о современном видении технологий Edge-to-Cloud. Присоединяйтесь к мероприятию, где эксперты Intel и партнеры компании по экосистеме подробно расскажут о новых решениях (включая несколько сюрпризов).

В рамках онлайн-мероприятия Intel, которое состоится 6 апреля в 18.00, Навин Шеной, исполнительный вице-президент Intel и руководитель подразделения Data Platform Group, и Лиза Спелман, корпоративный вице-президент Intel и руководитель подразделения Xeon and Memory Group, представят новое семейство процессоров Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения (с кодовым названием Ice Lake), а также последние дополнения к портфелю аппаратных и программных решений Intel для дата-центров, сетей 5G и интеллектуальной периферийной инфраструктуры.

6 апреля руководители Intel и партнеры по экосистеме расскажут о том, какие сегодня существуют возможности для развития и трансформации бизнеса. Вас ждут сессии, посвященные следующим темам:

Искусственный интеллект (ИИ),

Интернет вещей (IoT),

5G,

Высокопроизводительные вычисления (HPC),

Облачная инфраструктура.

На презентации также выступит Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel.

Что: онлайн-мероприятие «Технологии, способные удивлять – 2021» (How Wonderful Gets Done 2021).

Когда: 6 апреля (вторник), 18:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция на сайте Intel.