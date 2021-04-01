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Accenture: финансовые директора станут катализаторами цифровых преобразований

Бизнес Кадры

Современные факторы, влияющие на бизнес, среди которых цифровизация, рыночная динамика и стремительно меняющиеся ожидания потребителей, вынудили финансовых директоров (CFO) расширить выполняемую роль. Сегодня эти топ-менеджеры вынуждены выйти из традиционной роли «экономических опекунов» бизнеса и превратиться в «создателей дополнительной выгоды» и «катализаторов цифровых преобразований». Об этом говорят итоги нового исследования Accenture «Финансовый директор сегодня».

По данным исследования, на плечи финансовых директоров ложится несколько новых приоритетных задач, среди которых снижение бизнес-рисков путем внедрения инструментов управления экологической и социальной ответственностью компаний (ESG), а также решение вопросов безопасности данных.

«Роль финансового директора расширилась, сегодня CFO становится "цифровым управляющим" бизнеса, сосредотачиваясь на сборе и интерпретации данных при принятии ключевых решений и для разработки стратегий, выходящих за рамки финансовых функций. При этом новые пост-ковидные реалии подталкивают CFO реализовывать бизнес-стратегии с максимальной скоростью. Только так можно будет действительно добиваться успеха», — сказал Кристиан Кампанья, старший управляющий директор и глобальный руководитель практики CFO & Enterprise Value Practice в Accenture.

Результаты исследования Accenture выявили преуспевающих финансовых директоров (таких оказалось 17%), эффективно трансформировавших выполняемые роли, что привело к положительным изменениям в росте доходности и прибыльности компаний.

Исследование Accenture утверждает, что успеха добьются те CFO, которые смогут начать выполнять три новые роли.

Роль первая — «Стражи экономики». У передовых компаний более половины (60%) традиционных финансовых задач в настоящее время автоматизированы. При этом, менее половины (43%) опрошенных финансовых директоров использовали сценарное моделирование за последние два года для определения будущих рисков и потенциальных возможностей, лишь 23% используют облако для получения новой информации из внешних источников и только 16% используют облако для определения новых источников дохода.

Все это говорит о том, что финансовым директорам необходимо улучшать сотрудничество с другими топ-менеджерами организации, чтобы повысить качество прогнозирования и выявлять новые источники доходов как для клиентов, так и для компании. Подобная коллаборация позволит CFO раскрыть дополнительный потенциал компании и увеличить доходность.

Роль вторая — «Создатели дополнительной выгоды». Почти девять из 10 (86%) опрошенных финансовых директоров чаще сотрудничают с топ-менеджментом, используя данные и аналитику. Также 88% финансовых директоров вводят новые показатели, чтобы обеспечить эффективное кросс-функциональное взаимодействие, ориентированное на финансовый результат.

Исследование Accenture показало: управляя сквозной аналитикой с помощью данных и моделей в реальном времени, успешные финансовые директора эффективно используют технологии и данные для формирования «единого источника правды» для топ-менеджмента, как по фактическим, так и по прогнозным данным.

Роль третья — «Катализаторы цифровых преобразований». 68% опрошенных финансовых директоров отметили, что их департамент берет на себя ответственность за эффективность ESG-мероприятий. Выходя за рамки своей ответственности, финансовые директора тесно взаимодействуют с CIO и CDO компании для гармонизации используемых технологий и цифровых платформ, усиливают кросс-функциональную коллаборацию и достигают результата с учетом требований всех заинтересованных сторон. Финансовые директора будут разрабатывать операционные модели и продвигать технологическую повестку с учетом требований безопасности, экологии и социальной ответственности компании.

«Сегодня финансовому директору в любой отрасли, в том числе и нефтегазовой, будет важно найти баланс между тремя важными ролями. Чтобы эффективно справляться с новыми обязанностями, необходимо наращивать технологические навыки. Это позволит в течение следующих трех лет увеличить среднегодовые темпы роста (CAGR) как прибыли с 3,8% до 6,9%, так и выручке с 2,7% до 3%. Чем быстрее финансовый директор сможет освоить эти роли, тем быстрее он сместит акцент в сторону развития новых бизнес-моделей», — отметила Татьяна Берштейн, управляющий директор отраслевой практики департамента «Технологии» компании Accenture в России.

Исследование основано на онлайн-опросах, проведенных с апреля по июнь 2020 г. с участием более чем 1,3 тыс. финансовых топ-менеджеров со всего мира.

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