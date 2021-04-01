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Абоненты Tele2 могут пополнить цифровой кошелек со счета мобильного телефона

Интернет E-commerce Мобильность
, Текст: Владимир Бахур

Tele2 и ООО РНКО РИБ предоставили абонентам Tele2 возможность пополнять Joys Wallet с помощью средств на счете телефона. Клиенты могут использовать баланс в цифровых валютах для оплаты товаров и услуг, при этом расчеты с торговыми точками производятся в рублях. Абоненты, совершившие операции до 30 сентября 2021 года, получают шанс выиграть новый смартфон.

Платежный сервис Joys Wallet (принадлежит ООО «Цифровые платежи») – первый в России электронный кошелек, который позволяет совершать операции с цифровыми валютами со смартфона. Теперь абоненты Tele2 могут легко пополнить любой доступный в приложении кошелек. Для этого сначала необходимо пополнить со счета Tele2 рублевый кошелек через РНКО РИБ (лицензия Банка России 2749-К), из которого средства можно конвертировать в цифровые валюты. Операции в кошельке Joys Wallet выполняются в рублях и соответствуют российскому законодательству.

К сервису Joys Wallet уже подключились многие предприятия: магазины, рестораны, отели и другие торговые точки. Их товары и услуги можно оплачивать так: нужно выбрать кошелек и предъявить на кассе QR-код (доступен после нажатия в кошельке клавиши «оплатить»). Клиент может использовать баланс любого кошелька цифровых валют, доступного в приложении Joys Wallet. Все расчеты с магазинами проводятся в местной валюте – через рублевый кошелек, куда поступают средства после конвертации цифровой валюты в рубли. Аналогично можно оплатить покупку через интернет: следует просто выбрать кошелек, сканировать идентификатор покупки в виде QR-кода с экрана монитора и подтвердить оплату выбранному продавцу. Такая механика позволяет производить оплату товаров и услуг в российских рублях и в строгом соответствии со всеми требованиями национального законодательства.

С 1 апреля по 30 сентября 2021 года абоненты Tele2, установившие на телефон приложение платежного сервиса Joys и совершившие операции пополнения электронного кошелька Joys Wallet со своего мобильного счета или телефона друга, становятся участниками промоакции. Она позволяет получить телефон Redmi Note 8 Pro. Вручение приза будет проходить каждые 10 дней со дня старта акции. Розыгрыш реализован с использованием технологии блокчейн и смарт-контрактов: чем больше операций и сумма оплат, проведенных клиентом, тем выше шанс выиграть смартфон. Условия акции доступны на сайте.

Цифровые валюты, например, биткоин, являются разновидностью виртуальных денег и создаются с помощью технологии блокчейна, в основе которой лежит сбор, хранение и добавление блоков различных данных. Цифровая валюта использует сетевые средства расчетов вместо физических денег, купюр или монет. При этом чаще всего ее стоимость привязана к национальным валютам, что позволяет совершить покупку виртуальных денег в обмен на традиционные.

Скачать и установить на телефон программу платежного сервиса Joys можно в App Store и Google Play.

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