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Столичная «Карта инновационных решений» стала доступнее для российских разработчиков

Инновации и стартапы

На портале Московского инновационного кластера i.moscow начал работу раздел «Карта инновационных решений».

Каждая инновация в каталоге имеет описание, информацию об эффективности от внедрения, наименование и контактные данные разработчика. Чтобы найти интересующее решение, необходимо выбрать сферу его применения, например «Безопасность», «Строительство и капитальный ремонт», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Социальное обеспечение», «Образование и кадры», «Экология», «Транспорт и мобильность», «Торговля и услуги» и «Туризм и отдых».

Раздел будет синхронизироваться с одноименным онлайн-каталогом, разработанным Агентством инноваций Москвы, подведомственным столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

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Цель раздела — привлечь внимание к российским инновациям

«Первоначально в новом разделе портала Московского инновационного кластера представлено более 2,1 тысячи российских решений в разных областях, но их количество будет постоянно расти. Продукты, участвовавшие в проектах департамента и его подведомственных организаций, будут иметь соответствующую маркировку и фильтр для поиска», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Цель раздела — привлечь внимание к российским инновациям, помочь предпринимателям, создающим технологичные новинки, рассказать о себе, заинтересовать покупателей и партнеров, оказать содействие потенциальным инвесторам и заказчикам в поиске подходящих технологических продуктов.

«Москва стабильно занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах инновационных городов. Этому способствует в том числе и комплекс городских проектов, направленных на поддержку и развитие инновационных компаний. Сервис «Карта инновационных решений» поможет разработчикам найти новых заказчиков, а городу и заинтересованному бизнесу — подобрать проекты, которые позволят более эффективно решать поставленные задачи», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Разместить информацию о своей разработке на карте сможет любая российская компания. Для этого нужно указать ИНН организации, название и описание решения, а также дать ссылку на сайт, где можно найти более подробные сведения о продукте. Рассмотрение заявки займет два рабочих дня.

Одноименная платформа «Карта инновационных решений» была запущена Агентством инноваций Москвы в сентябре 2020 г. В декабре онлайн-площадка стала лауреатом X премии «Время инноваций — 2020» в номинации «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности» в категории «Государственное и муниципальное управление».

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