«Авито»: россияне скупают оборудование для майнинга

В начале января 2021 года на рынке криптовалют возник очередной ажиотаж в связи с ростом их стоимости: биткойн подорожал до $42 тысяч, а 18 февраля и вовсе обновил исторический максимум, пробив отметку в $52 тысячи. Вместе с ним выросла стоимость и нескольких других популярных криптовалют. Резкий рост их цен спровоцировал скачок интереса к видеокартам и готовым майнинговым фермам в России.

Это подтверждается и данными «Авито»: в феврале этого года спрос на видеокарты в целом по стране подскочил в 2,6 раза, а готовыми майнинговыми фермами стали интересоваться в 3,8 раза чаще по сравнению с февралем прошлого года. Согласно данным экспертов, самыми популярными видеокартами для майнинга в России стали устройства всего двух производителей, модели Geforce GTX 1060, Geforce GTX 1070 (Nvidia) и Radeon RX 570 (AMD).

Ажиотаж вокруг криптовалют не утихает уже несколько месяцев: еще в середине октября биткойн стоил $11,5 тысяч, 8 января его цена подскочила до $42 тысяч, а 18 февраля биткойн и вовсе обновил исторический максимум, достигнув стоимости в $52 тысячи. За последние месяцы также значительно подорожал «Эфириум» (Ethereum). Из-за роста стоимости криптовалют, в России резко подскочил интерес к оборудованию для майнинга.

Согласно данным «Авито», готовые майнинговые фермы этом году стали востребованнее в 3,8 раза по сравнению с февралем прошлого года, при этом объявлений об их продаже на сайте стало на 65% больше. Спрос на видеокарты в России в феврале этого года вырос в 2,6 раза, при этом предложение увеличилось всего на 18%. Самыми востребованными марками стали Geforce от Nvidia и Radeon от AMD. Аналитики Авито выяснили, как изменились спрос, предложение и цены на самые востребованные модели видеокарт.

Топ-10 самых популярных видеокарт на Авито в феврале 2021 года, Россия: GTX 1060, GTX 1070, RX 570, RX 580, GTX 1080, RX 470, GTX 1050, RTX 2060, RX 480, GTX 960.

Самой запрашиваемой видеокартой на «Авито» в феврале этого года стала не так давно снятая с производства Geforce GTX 1060. Несмотря на то, что эта видеокарта уже морально устарела, благодаря относительно небольшой цене и экономному потреблению электроэнергии многие все еще считают ее достойным вариантом для сбора бюджетного майнинг рига. В феврале 2021 года искать эту видеокарту на «Авито» россияне стали в 3,8 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Купить ее можно в среднем за 14 000 рублей, что дороже на 75%, чем в прошлом феврале. Количество объявлений также не огорчает желающих приобрести видеокарту - GTX 1060 в этом году продают на 70% больше, чем в прошлом.

На втором месте в рейтинге видеокарта все той же серии GTX 10 от Nvidia - Geforce GTX 1070. В оригинальной линейке было представлено две вариации модели: 1070 и немного более производительная 1070 Ti. В феврале этого года спрос на видеокарты линейки GTX 1070 подскочил в 3,9 раза по сравнению с прошлым годом. Стоит такая видеокарта дороже, чем ее предшественник GTX 1060 - в среднем 30 000 рублей. В этом году ее цена стала выше по сравнению с прошлым приблизительно в 2 раза. К счастью майнеров, желающих обзавестись эффективной, но снятой с официального производства моделью, ее можно найти на «Авито» - продавать GTX 1070 на сайте стали в 2 раза чаще, чем в прошлом году.

Тройку лидеров в рейтинге самых востребованных видеокарт замкнула зарекомендовавшая себя в добыче «эфира» (Etherium) Radeon RX 570 от AMD. В этом году интересоваться RX 570 стали в 5,2 раз активнее, чем в прошлом году. Средняя цена модели на Авито составила 15 000 рублей, при этом в прошлом году купить видеокарту можно было в 2,3 раза дешевле. Количество объявлений о продаже Radeon RX 570 в этом году выросло в 2,8 раза.

На 4 месте расположилась видеокарта Radeon RX 580, которую тоже чаще всего используют в майнинге Etherium, а также Etherium Classic. Сегодня она считается одним из лучших устройств для комплектации майнинговых установок - опытные майнеры отмечают, что RX 580 показывает высокую производительность при адекватном энергопотреблении. В этом году спрос на 580 модель подскочил даже заметнее, чем на RX 570 - в 5,4 раз по сравнению с февралем 2020 года. Купить ее на «Авито» можно в 2,4 раза дороже, чем в прошлом году - в среднем за 19 750 рублей, а продавать их стали в 2,6 раза чаще.

На пятом месте в списке самых популярных видеокарт на «Авито» в России снова серия GTX 10 от Nvidia - карта Geforce GTX 1080. В линейке так же, как и у предшествующей модели, было представлено два варианта: 1080 и 1080 Ti. Майнеры отмечают как недостаток сильный нагрев видеокарты, но, по всей видимости, ее достоинства перекрывают все недочеты, и спрос на карту все равно растет. В феврале этого года интересоваться GTX 1080 пользователи сайта стали в 3,8 раза чаще, чем в прошлом году, а количество объявлений о продаже модели выросло в 2 раза по сравнению с февралем прошлого года. Видеокарту Geforce GTX 1080 можно купить в среднем за 42 000 рублей, что дороже на 83%, чем в феврале 2020 года.

Следующей по популярности на «Авито» стала Radeon RX 470. Спрос на видеокарты данной модели подскочил в этом году в 4,9 раза по сравнению с прошлым годом, а количество объявлений об их продаже выросло в 2,2 раза. Купить RX 470 на сайте можно по довольно бюджетной цене - в среднем за 9 000 рублей, что дороже на 64%, чем в прошлом году.

Geforce GTX 1050 оказалась на 7 строчке в рейтинге самых востребованных видеокарт в России. Интересоваться ей в этом году пользователи Авито стали в 4,6 раза больше. Средняя стоимость выросла на 64% и составила 9 000 рублей. В продаже в этом году можно найти на 94% больше объявлений, чем в прошлом году.

На 8 месте расположилась относительно новая на рынке, по сравнению с другими моделями в рейтинге, видеокарта Geforce RTX 2060, поступившая в продажу в январе 2019 года. В феврале этого года она завоевала в 9,2 раз больше внимания со стороны пользователей Авито, чем в аналогичном периоде прошлого года, а продавать ее стали в 5,9 раз чаще. Из-за недавнего выхода на рынок данная видеокарта еще не успела достаточно подешеветь, а в этом году во время всеобщего ажиотажа ее цена выросла еще в 2,3 раза по сравнению с прошлогодней стоимостью - купить ее можно в среднем за 45 000 рублей.

Следующая в рейтинге видеокарта - предшественник серии RX 570 от AMD с более низкими частотными параметрами, но не теряющая популярности - Radeon RX 470. В этом году спрос на нее вырос в 3,2 раза, при этом в продаже на «Авито» появилось всего на 9% больше объявлений. Приобрести RX 470 можно в среднем за 12 990 рублей, что на 76% дороже, чем в прошлом году.

Десятку лидеров замкнула модель Geforce GTX 960, поступившая в продажу еще в далеком 2015 году. В феврале 2021 года интересоваться ей стали на 78% чаще, чем в прошлом году, при этом предложение таких видеокарт, наоборот, упало на 28% за год. Приобрести ее можно в среднем за 7 500, что на 50% дороже, чем в прошлом году.