Спецпроекты

Корпоративные клиенты «Сбера» получили доступ к ВЭД с помощью мобильного приложения

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Корпоративные клиенты «Сбера» теперь могут отправить экспортный или импортный контракт на валютный контроль прямо в мобильном приложении интернет-банка «СберБизнес» на платформе Android. Для этого достаточно зайти в раздел «ВЭД» приложения, сфотографировать контракт камерой смартфона (или вложить файлом) и отправить документ в банк. Владельцам устройств на платформе iOS данная функция станет доступна в феврале.

«Раздел «ВЭД» появился в нашем мобильном приложении на Android и iOS в конце 2020 года. В нём клиенты видят весь список контрактов на валютном контроле и получают уведомления в виде дашборда с их статусами (критичные, важные и информационные). Раздел также показывает уникальный номер контракта, даты создания и завершения обязательств по нему, сальдо в валюте контракта. Раньше такая информация была доступна только в веб-версии СберБизнес, поэтому для работы с контрактами требовался компьютер или ноутбук. Теперь это можно делать со смартфона», - сказала Наталья Голудина, советник заместителя председателя правления Сбербанка.

Прохождение валютного контроля — законодательная обязанность всех участников ВЭД. Валютному контролю подлежат все операции и расчёты с иностранными компаниями или гражданами как в валюте, так и в рублях. Мобильные сервисы Сбера дают клиентам полную картину происходящего по их международным контрактам, помогают не пропустить важную информацию, оперативно принять решение и избежать штрафов от регулятора.

Приложение «СберБизнес» на платформе Android доступно на Google Play и на платформе iOS в AppStore.

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