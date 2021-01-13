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В новогодние праздники абоненты Tele2 скачали более 126 ПБ из интернета

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Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги работы сети в новогодние праздники. С 1 по 8 января 2021 г. клиенты оператора скачали более 126 ПБ интернет-трафика – это на 38% больше год к году. В этот период абоненты Tele2 совершили свыше 1,8 млрд звонков общей продолжительностью около 4,6 млрд минут.

В новогоднюю ночь интернет-трафик абонентов Tele2 вырос на 40% по сравнению с показателем прошлого года. С 18 часов 31 декабря 2020 г. до 8 утра 1 января 2021 г. клиенты оператора скачали 11 ПБ данных (против 8 ПБ в прошлом году). Потребление интернет-трафика в Московском регионе превысило 1,3 ПБ, в то время как жителям Санкт-Петербурга для новогодних поздравлений понадобилось в два раза меньше трафика – 0,6 ПБ.

В новогоднюю ночь абоненты Tele2 совершили около 183 млн звонков общей продолжительностью 383 млн минут, что эквивалентно 729 годам. По сравнению с прошлым годом число звонков осталось примерно на том же уровне, а вот их продолжительность выросла на 22 млн минут.

Наибольшее количество звонков было зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часы нового года. Интервал с 18:00 до 20:00 был самым активным временем голосовых поздравлений. Если с 23:00 31 декабря число звонков резко сократилось, то в первый час 2021 года ожидаемо зафиксирован всплеск телефонных разговоров – абоненты Tele2 проговорили почти 17 млн минут.

Количество телефонных разговоров абонентов оператора 1-8 января 2021 г. составило более 1,8 млрд, что на 4% больше значений прошлого года. При этом за все праздники, включая последний уикенд, абоненты совершили 2,1 млрд звонков продолжительностью 5,1 млрд минут. Средняя продолжительность одного вызова равна примерно 2 минутам.

Чаще всего в эти дни звонили абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Иркутска и Красноярска. Так же картина лидеров по числу звонков выглядела и в прошлом году. В рейтинге самых «разговорчивых» регионов места распределяются иначе. В топ-3 по длительности разговоров входят Москва, Челябинск и Иркутск. На четвертом и пятом местах – Воронеж и Нижний Новгород, а вот Санкт-Петербург занимает шестую позицию. Самые «качающие» регионы новогодних праздников – Москва и Санкт-Петербург. Остальные места в пятерке лидеров достались Челябинску, Иркутску и Нижнему Новгороду (новичок новогоднего списка). Ростов-на-Дону оказался на шестом месте.



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